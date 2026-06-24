哈米尼國葬7月舉行！德黑蘭連放3天假　估2000萬人參加

▲伊朗宣布要在7月4日至6日替已故最高領導人哈米尼舉辦國葬儀式。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗宣布為已故最高領導人哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）舉辦隆重國葬儀式，將於7月4日至6日舉行。屆時伊朗首都德黑蘭會連續放假3天，當局預估將有2000萬人參加。

德黑蘭連放3天假 估2000萬人哀悼

法新社、時事通信社等報導，哈米尼今年2月底命喪美國與以色列的軍事行動，負責統籌葬禮儀式的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指揮官哈桑扎德（Hassan Hassanzadeh）指出，7月4日與5日這兩天將先在德黑蘭的大莫薩拉清真寺（Grand Mosalla）進行告別儀式和祈禱活動，接著在6日當天舉行葬禮。

根據半島電視台先前報導，在德黑蘭的儀式結束後，7月7日也將在伊斯蘭教什葉派聖地、位於伊朗中部的庫姆（Qom）舉辦追思儀式。隨後，哈米尼的遺體預計將於7月9日安葬在其故鄉、位於東北部的聖地麥什赫德（Mashhad）。

▲哈米尼將長眠故鄉麥什赫德。（圖／路透）

哈米尼1939年生於麥什赫德，曾於1981年至1989年擔任伊朗總統，其後於1989年接任最高領袖一職，是自1979年伊斯蘭革命以來的第2位最高領袖，也是伊朗史上在位時間最長的國家元首。

執政期間，他對國防、經濟與教育等核心事務握有最終決策權，以強硬的反美、反以色列立場鞏固政權，並積極擴張伊朗在中東地區的戰略影響力，直至2月28日在美以聯合空襲中身亡。

這場空襲不僅造成哈米尼本人身亡，他的女兒、孫子、女婿及媳婦等多名家屬也在攻擊中喪生，多名重要軍政要員亦在此次行動中罹難，包括參謀總長穆薩維（Abdol Rahim Mousavi）、國防部長納西爾扎德（Aziz Nasirzadeh）、革命衛隊指揮官帕克波爾（Mohammad Pakpour）。