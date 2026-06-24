民主剛果「伊波拉爆發」首月確診數創新高！267人亡、難民營淪陷

▲剛果民主共和國（民主剛果）爆發嚴重伊波拉疫情。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

剛果民主共和國（DRC）爆發嚴重的伊波拉疫情。世界衛生組織（WHO）高級官員23日證實，剛果這次「本迪布焦型」（Bundibugyo）病毒株所造成的疫情，首月確診病例數打破了歷史紀錄。目前這波疫情已導致超過1000人感染、267人不幸喪生。

隱形傳播數月才被發現！伊波拉「殺進都市中心」

WHO官員馬哈穆德（Abdirahman Mahamud）在日內瓦的記者會上指出，這次疫情之所以會如此迅速且大規模地失控，主因是當局「太晚發現」。雖然民主剛果官方是在5月15日正式宣布進入疫情狀態，但專家研判，病毒早在官方宣布前，就已經在民間隱形傳播了好幾個月。

更致命的是，以往的伊波拉疫情多半被圍堵在偏遠的鄉村地區，往往很快就會自行平息。然而，這次最早期的確診病例，竟然出現在布尼亞（Bunia）以及採礦重鎮蒙布瓦盧（Mongbwalu）等人口密集的都市中心。

剛從布尼亞視察返回的馬哈穆德表示，「我們現在最需要的就是擴大抗疫規模，因為這場疫情的蔓延速度，真的走在我們前面。」

難民營淪陷爆25確診、4童猝死 白天外出成防疫破口

隨著疫情擴大，伊波拉病毒甚至已經殺進了剛果東部至少三個極度擁擠的難民營。國際移民組織（IOM）官員沃恩（Abdoulaye Wone）指出，目前難民營內已累積至少25例確診，其中14人死亡。他直言，這些難民營在疫情爆發前就已經面臨嚴重的環境超載問題，而許多難民為了工作與尋找食物，白天必須離開營區，到了晚上再返回，無疑增加病毒擴散的風險。

天主教慈善機構（Caritas）目前正在基貢澤（Kigonze）難民營協助抗疫，其負責人扎納穆齊（Justin Zanamuzi）也向《路透社》透露，營區內自22日以來已有4名兒童不幸連續猝死，雖然篩檢結果尚未出爐，還無法確定是否是因感染伊波拉。

暴力抗疫風氣漸退 剛果第20次面臨伊波拉考驗

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）統計，撒哈拉以南非洲地區已爆發20次以上伊波拉疫情。歷史上最嚴重的兩次流行，分別為2014至2016年間重創西非幾內亞、獅子山與賴比瑞亞的疫情，當時共奪走1.1萬條人命，剛果民主共和國2018年也曾爆發另一起疫情。

馬哈穆德指出，過去兩周內，伊波拉的專用隔離床位已緊急增加到500張以上；此外，過去當地村民對防疫人員的敵意、甚至暴力抗拒的行為，近期也開始出現緩和的跡象。他表示，「越來越多社區意識到了伊波拉的致命風險，現在他們主動站出來，向我們尋求可以保護自己的防疫工具。」