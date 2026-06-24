4月出生人數增18%「創7年新高」！　南韓生育率連16個月上升

▲ 南韓新生兒人數連續22個月正成長。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓國家數據處24日公布《2026年4月人口動向》，顯示今年4月出生人口達2萬4521人，較去年同期年增18.0%，不僅是4月份有史以來最高增幅，更是2019年以來單月最多，且已連續22個月正成長。

綜合《韓聯社》等韓媒，南韓今年1至4月累計出生人口達9萬9534人，創下7年來同期新高，累計年增率15.5%也寫下歷史紀錄。4月合計生育率為0.93人，較去年同期提升0.13人，並已連續16個月上升。

30多歲女性成主力 3關鍵逆轉數據

以年齡層來看，30至34歲女性生育率為每千人86.8人，35至39歲為63.4人，兩個年齡層增幅均超過12人。

官員分析，新生兒人數回升背後有3大因素，包括近2年結婚人數持續增加、30多歲女性人口結構成長，以及社會對生育普遍抱持更正面態度。

結婚對數創10年新高 人口仍自然減少

國家數據處人口動向科長朴賢廷（音譯）指出，35至39歲女性生育率大幅攀升，連帶推升二胎比重，顯示生育率反彈已不只是新婚夫妻的首胎效應。

結婚數據同樣亮眼，南韓4月結婚對數達2萬622對，年增9.0%，且創下2016年以來同月新高，今年1至4月累計婚姻登記數也較去年同期增加6.8%。

不過，南韓整體人口仍處於自然減少狀態。4月死亡人數為2萬8405人，較去年同期略微減少1.3%，但仍多於出生人口，導致人口自然減少3884人。與去年4月自然減少8004人相比，縮減幅度已逾5成。