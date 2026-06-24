英國男「精子直送」稱生180子　求孕女遭逼無套性愛索裸照

▲英國監管機構警告，未經授權的精子捐贈存在法律、健康與親權等多重風險。（示意圖，翻攝Pexels）

圖文／鏡週刊

英國一項調查揭露非法精子捐贈黑市亂象！一名男子把精液裝進注射器，利用冷凍番茄泥（passata）充當保冷劑隔夜寄送，每次收費僅100英鎊（約新台幣4,200元），還宣稱自己已透過性愛與人工授精成為180名孩子的生父。媒體記者實測下單後卻發現，收到的精子早已全部死亡。更駭人的是，不少求孕女性在社群平台尋求捐精時，竟遭捐精者性騷擾，對方不僅鼓吹「無套性行為最有效、最便宜」，還索討裸照、頻繁傳訊要求見面，讓求子之路充滿危險。

番茄盒裝精子隔夜直送？ 授權診所一驗全死光？

這項調查由BBC Wales節目《Wales Investigates》本月播出，記者化名，主動聯繫網名「Joe Dono」的男子羅伯特阿爾邦（Robert Albon）。阿爾邦在擁有4萬人的臉書社團兜售精子，強調「可靠又快速」。BBC記者下單後收到包裹，只見精子被塞在普通紙箱，用一盒冷凍番茄泥當冰塊保冷。然而，精子送到授權診所檢驗時，短短4小時後所有細胞全數死亡，完全無法使用。

▲記者下單購買精子後收到包裹，內容物以冷凍番茄泥充當保冷劑寄送，送驗後發現精子已全部死亡。（翻攝BBC畫面）

阿爾邦對外吹噓，自己的運送方式「通常能保留足夠精子完成受孕」，還稱「全世界已有180個孩子是我的後代」。他不只提供冷凍精子，還同時推銷「性愛捐贈」選項，價格更低甚至免費。調查指出，部分捐贈者在私訊中極具攻擊性，直接告訴女人「直接發生性關係最有效率、最省錢」，強調「無套做成功率更高」。

有些人更進一步要求對方傳送親密照片或裸照，聲稱要「評估適合度」或「增加親密感」，並持續發送訊息轟炸、邀約見面等，甚至施壓「不然就不要捐了」。BBC記者加入其中一個捐精社團後發現，裡面充斥這類露骨對話，讓許多求孕的女性感到不安。

想生小孩卻被盯上？ 捐精者索裸照、狂逼無套性愛？

一位化名蒂安娜（Tianna）的女子受訪表示，她和伴侶因不符合英國國民保健署（NHS）公費資格，又負擔不起私人診所高額費用，所以轉向非正式管道。她說：「當你真的很想要一個孩子時，你會處於非常脆弱的位置，會遇到很多動機不純的奇怪的人。」絕望之下，很容易被這些看似「熱心」的捐贈者利用。

▲羅伯特阿爾邦自稱已成為180名孩子的生父。（翻攝臉書）

英國人類受精與胚胎學管理局（HFEA）主任克萊兒艾廷豪森（Clare Ettinghausen）嚴正指出：「法律非常清楚，沒有HFEA授權，你不能處理、儲存或分發精子。這就是他正在做的事。」HFEA已將多名高產捐贈者移送警方，並要求Meta平台加強監管相關社團。

根據英國《人類受精與胚胎學法2008》，未經授權處理、儲存、檢驗或分發精子的行為可能構成刑事犯罪。但對接收者而言，風險同樣巨大，因為未經篩檢的精子可能帶來性病、遺傳疾病或感染問題，法律上也可能衍生親權糾紛。

調查同時提及其他捐贈者案例，例如美國男子丹尼爾貝恩（Daniel Bayen）曾專程飛到英國「服務」客戶，一趟旅行就讓4名嬰兒誕生。他們在灰色地帶遊走，表面宣稱非營利，實際上卻利用求子者的迫切心理牟利。英國家庭法院先前已公開點名阿爾邦，警告非正式捐贈的危險性，且有判決拒絕讓他登記為孩子的法定父親，以保護家庭穩定。



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