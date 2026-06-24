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比爾蓋茲認了3段婚外情！　被逼問「GG的祕密」

比爾蓋茲近日接受美國國會調查，首度承認曾有3段婚外情。（翻攝Wikimedia Commons）

▲比爾蓋茲近日接受美國國會調查，首度承認曾有3段婚外情。（圖／翻攝Wikimedia Commons）

圖文／鏡週刊

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）近日因已故淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的關係接受美國國會調查。最新公開的聽證會逐字稿中，他首度承認曾有3段婚外情，還公開2名過去從未曝光的對象身分，包括畢業於哈佛醫學院的女醫師，以及一名俄羅斯核子科學家。更被逼問「下體的祕密」。他也坦承，前妻梅琳達（Melinda Gates）早已知情，卻選擇隱忍，維持婚姻多年。

哈佛女醫師、俄國美女科學家是誰？　蓋茲首度認了婚外情對象

根據最新公開的國會監督委員會（House Oversight Committee）聽證紀錄，70歲的蓋茲本月10日接受長時間問話，調查重點圍繞他與艾普斯坦的關係。他與梅琳達在2021年結束27年婚姻，被質疑與艾普斯坦的往來脫離不了關係。

聽證過程中，委員會直接詢問蓋茲婚外情的問題。他坦承有過3段婚外情，會中2名女性的身分是首次曝光。第一位是哈佛醫學院博士出身的醫療創業家愛麗絲雅各布斯（Alice Jacobs Nesselrodt），現經營醫療顧問公司Convergence Group。蓋茲表示，兩人的關係發生在2010年以前，但已忘記自己是什麼時候向梅琳達坦白的。

愛麗絲雅各布斯是哈佛醫學院博士出身。（翻攝bizjournals.com）

▲愛麗絲雅各布斯是哈佛醫學院博士出身。（圖／翻攝bizjournals.com）

另一位則是俄羅斯核子科學家卡麗瑪尼格馬圖琳娜（Karima Nigmatulina）。蓋茲表示，當時是透過她從事疾病模型研究及核分裂的工作機會認識她。尼格馬圖琳娜當時任職於能源公司TerraPower，而蓋茲是該公司的重要投資人。蓋茲進一步證實，他曾在英國倫敦與尼格馬圖琳娜發生性關係，而且這段關係還出現在美國司法部今年公開的大量艾普斯坦電子郵件之中。

除了上述兩人外，蓋茲先前已被揭露曾與俄羅斯橋牌選手米拉安東諾娃（Mila Antonova）交往。談到這段關係時，蓋茲在聽證會上特別強調，雖然女方比他小30歲，但他仍覺得她是一個「非常認真的橋牌選手」。

他表示，在2013年向梅琳達坦承與尼格馬圖琳娜和安東諾娃的關係時，「那對她來說非常痛苦」，但兩人當時並未討論離婚。

艾普斯坦握有婚外情把柄？　寄給自己的神祕郵件藏玄機

聽證會另一項焦點則是艾普斯坦是否曾利用這些醜聞來威脅過蓋茲。委員會出示一封2013年的電子郵件草稿，內容疑似是艾普斯坦寄給自己、以蓋茲前科學顧問鮑里斯尼科利奇（Boris Nikolic）口吻撰寫。當中提到：「你也明確告訴我，不要提到愛麗絲雅各布斯，因為那是只屬於我們兩人之間的另一個話題。」

面對質詢，蓋茲坦言：「嗯，我確實曾和雅各布斯博士有婚外情，所以這可能符合那個類別。」他表示，尼科利奇曾擔任雅各布斯的顧問，若對方知道這段關係，他也不會感到意外。

比爾蓋茲曾與俄羅斯橋牌選手米拉安東諾娃（右）傳出婚外情。（翻攝臉書）

▲比爾蓋茲曾與俄羅斯橋牌選手米拉安東諾娃（右）傳出婚外情。（圖／翻攝臉書）

至於艾普斯坦是否掌握這些祕密？蓋茲則認為有可能。他表示，艾普斯坦很可能透過尼科利奇得知自己與俄羅斯女性的關係。《華爾街日報》2023年披露，艾普斯坦曾替安東諾娃支付一筆費用，之後突然找上蓋茲要求還錢。由於他當時已掌握兩人的特殊關係，外界懷疑這根本不是單純討債，而是變相警告蓋茲，若不付款，婚外情恐會被攤在陽光下。

對此，蓋茲回應：「我沒有被勒索，但從這些郵件來看，艾普斯坦的思路似乎確實朝那個方向發展。」

曾求刪性病郵件、描述下體？　蓋茲被當眾追問全否認

而聽證會中最尷尬的部分，莫過於委員會直接詢問蓋茲是否曾罹患性病？議員引用艾普斯坦另一封寄給自己的郵件內容，信中聲稱蓋茲曾「懇求我刪除有關你性病的電子郵件、以及你要求我提供抗生素讓你偷偷給梅琳達服用，還有你描述自己陰莖的內容」。

艾普斯坦（左）與比爾蓋茲（右）過去曾維持多年友誼。（翻攝House Oversight Committee）

▲艾普斯坦（左）與比爾蓋茲（右）過去曾維持多年友誼。（圖／翻攝House Oversight Committee）

對此蓋茲強烈否認，表示：「我從來沒有得過性病。我從來沒有向尼科利奇描述過我的陰莖。我或許曾表達過擔心自己是否感染性病，但我不記得了。我從來沒有得過性病，也從未偷偷給任何人藥物服用。」

在整場聽證會尾聲，蓋茲再次對過去與艾普斯坦的往來表達後悔。他表示，艾普斯坦當時已是登記在案的性犯罪者，自己卻仍與對方維持多年友誼。如今他最大的遺憾就是：「我希望我們從來沒有認識過。」


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