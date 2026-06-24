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卡達世足弄丟耳機！等4年又開踢　航空公司通知「找到寄回去囉」

▲▼搭飛機,搭機。（圖／CFP）

▲一位球迷4年前搭飛機去卡達時弄丟耳機，今年世界盃期間終於找回來。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

美國洛杉磯一位球迷2022年飛往卡達看世界盃，卻將一副耳機遺落在卡達航空（Qatar Airways）班機上。直到4年後的2026年世界盃開踢期間，他終於收到航空公司通知，最終成功找回耳機。

機上弄丟耳機　下個世界盃找回

2022年11月，Reddit用戶「ericwuxp」搭乘卡達航空前往杜哈（Doha）觀賽，不慎將一副Sony WH-1000XM4耳機遺留在飛機上。雖然他立刻向航空公司通報遺失物品，但雙方接洽在2023年1月後不了了之，「我只好放棄，又買了新的一副，繼續過日子。」

時間快轉到4年後，由於伊朗戰爭導致中東航班大規模停飛，地勤人員終於找到機會整理累積多年的遺失物，最終在杜哈的倉庫中尋獲這副耳機。

卡達航空立刻發送電子郵件通知失主，雖然受限於空域封鎖，無法立刻運送耳機，但承諾一旦航線重啟，將優先安排最早班機運往洛杉磯。

▼一架卡達航空的飛機停在杜哈機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼一架卡達航空的飛機停在杜哈機場。（圖／達志影像／美聯社）

2026年世界盃開踢期間，ericwuxp上週終於接到卡達航空洛杉磯團隊的來電。他親赴機場「湯姆布萊德利國際航廈」（Tom Bradley International Terminal）辦理手續，終於拿回耳機，「電池完全耗盡，但經過快速充電後，已經重新啟動而且完全正常運作。」

ericwuxp本月19日發文分享這段離奇經歷。他還開玩笑說，「看來如果你在飛機上弄丟東西，只要耐心等滿一個世界盃的週期，就能找回來！」

忙中有錯　弄丟行李怎麼辦

Moneywise報導，根據航空業技術機構SITA統計，每1000件行李中，大約6件會被航空公司不當處理，2024年全球高達3650萬件行李被弄丟。網站SendMyBag.com估計，航空公司每年花費約20億美元處理行李延誤或遺失問題。

旅遊服務業者Rosotravel共同創辦人塞克辛斯基（Robert Sekscinski）提醒旅客，通報遺失物品時，務必詳細描述失物特徵，並妥善保留所有報案編號，透過行李服務、客服關係與機場失物招領等多重管道持續追蹤，才能提高找回機率。

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