速度狠甩美國20%！　中國超級電腦「靈晟」登頂世界第一

▲ 中國國家超級計算無錫中心超級電腦神威．太湖之光。（圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國在超級電腦領域再度稱霸全球，根據全球超級電腦排名「TOP500」最新評比結果，位於深圳雲端運算中心的超級電腦「靈晟」（LineShine）正式登頂，成為世界運算速度最快的機器，也是中國自2017年以來首次重返龍頭寶座，再度點燃中美科技競賽烽火。

《紐約時報》報導，TOP500榜單每半年公布一次，美國加州勞倫斯利佛摩國家實驗室的「酋長岩」（El Capitan）自2024年11月起一直穩居榜首，但靈晟近期測試成績較酋長岩快了20%以上。

捨棄GPU純CPU架構 1400萬核心顛覆設計



靈晟亮眼之處除絕對速度以外，還有架構設計的突破。一般高端超級電腦普遍仰賴繪圖處理器（GPU）進行大量運算，但靈晟完全捨棄GPU，僅採用標準微處理器（CPU）搭配自行研發的專用電路，將矩陣與向量運算能力直接整合於晶片中。整套系統共裝載近1400萬個運算核心，分布於90個硬體機櫃，晶片架構則基於日本軟銀集團旗下英國公司Arm Holdings的授權指令集進行原創設計。

TOP500榜單負責人之一、田納西大學教授唐加拉（Jack Dongarra）親赴深圳視察後表示，「這是一套令人印象深刻的系統，他們開發出不依賴GPU的架構，這方面超越了我們」，認為這樣的設計思路或許正為人工智慧與傳統科學運算的整合開闢一條新路線。

繞過晶片封鎖 美管制出現重大漏洞

從地緣政治角度看來，靈晟的問世更具意義。美國近年持續對中國實施GPU及高階晶片出口管制，川普政府更屢次加徵關稅、收緊出口限制，試圖阻止中國在AI與超算領域追趕，但靈晟以CPU為核心的設計恰好規避這道技術封鎖線。

加州大學全球衝突與合作研究所高級研究員古德里奇（Jimmy Goodrich）對此警告，「美國政府應對面向中國市場的CPU出口和製造實施更嚴格管控，這是現行法規的一大漏洞。」不過他也補充，中國這番成就雖值得重視，相較美國AI實驗室所建造的大規模AI超算仍有一段距離。

非政府出資 晶片製造商細節仍保密

唐加拉透露，靈晟設計團隊均為中國超算領域資深人士，目前尚未公開晶片製造商及生產製程等細節。但他訪中期間得知，靈晟並非由政府出資建設，因此研發團隊才認為可提交測試成績申請TOP500排名。

靈晟目前已投入地球系統精密模擬，涵蓋大氣、海洋、陸地與冰層成分，以及人腦複雜模擬等專案，並以14份提案角逐代表超算科學最高榮譽的戈登貝爾獎（Gordon Bell Prize），其中3個系統已入圍決選。

分析師斯內爾（Addison Snell）表示，「中國擁有奪冠實力的系統並不讓我意外，我驚訝的是他們這次居然想要尋求認可。」