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最後遺言「爸爸救我」　印度10歲女童遭綁架性侵亡

▲桃園市一名狼父藉口女兒在外過夜，返家後竟在妻子面前強迫脫去衣褲檢查處女膜是否完整；甚至偷拍另一名女兒自慰等藉機性侵得逞。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲女童遭人綁架性侵殺害，最後遺言是「爸爸救我」。（示意圖／取自VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

印度22日發生性侵案件，一名10歲女孩在父母身邊被計程車司機強行擄走，司機開車逃離現場，儘管女童放聲尖叫、她的父親也追在汽車後方，但她最終仍被性侵勒斃。而這名孩子生前留下的最後遺言是「爸爸救我」，令人心碎。

計程車司機綁人　女童父親狂奔追不回

NDTV報導，受害女童當時與父母及3名兄弟姊妹一同睡在人行道，嫌犯巴布魯（Bablu）駕駛著白色車輛停靠路邊。當時正在等待客人上門的巴布魯在現場停留大約一小時，此時他發現受害女童熟睡的身影，到了凌晨5時，便對女童下手，把她綁走。

女童父親被女兒的尖叫聲驚醒，雖然拚命拔腿狂追車輛，卻只能眼睜睜看著嫌犯載走女兒。

女童遭性侵殺害　嫌落網企圖逃跑

女童父親隨後打電話報警，當地警方展開行動，透過確認監視器影像、GPS定位與手機訊號鎖定嫌犯位置，最終在西德里維卡斯普里抓到巴布魯。

巴布魯坦承把受害女童帶到20公里外的荒郊野外性侵，並將她勒死，把她的遺體遺棄在案發地點。警方透露，巴布魯犯案之後還正常載客，表現十分正常，完全看不出他剛犯下這種惡行。巴布魯在當地已有5起襲擊與鬥毆前科，且有妻子，也有小孩。

到了23日，巴布魯被帶往犯罪現場期間企圖逃跑，遭警方開槍擊中腿部。警方將對計程車平台發出通知，追查為何會雇用有犯罪前科者。

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