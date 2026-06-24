日網轟女監太爽「像住飯店」　前受刑人揭慘況：經血狂漏如地獄

▲實際服刑過的女性受刑人直言，外界對女子監獄存在嚴重誤解。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

日本北海道旭川市17歲女高中生遭推落橋下身亡案件近日再度引發關注。23歲被告內田梨瑚因被控殺人等罪名，被法院判處有期徒刑27年。雖然判決尚未確定，但社群媒體上已掀起關於女子監獄環境的討論，不少網友認為「女子監獄太舒適」、「根本像飯店」。對此，實際服刑過的女性受刑人直言，外界對女子監獄存在嚴重誤解。

日媒弁護士ドットコムニュース報導，1名約10年前出獄的前女受刑人受訪時坦言，自己從未覺得監獄生活舒適，因為失去自由本身就是極大的精神壓力，而這種感受往往難以被社會大眾理解。

她指出，日本各地女子監獄的環境差異很大，無論是伙食、設備或教育資源都不盡相同。她曾待過多處矯正設施，只有1處的餐點尚稱得上可口，其餘大多不符合期待。此外，部分位於寒冷地區的設施室內保暖較佳，但有些地區冬天嚴寒、夏季悶熱，即使新建設施的走廊設有空調，囚室內也未必有冷暖氣設備。

除了生活環境，女性受刑人還面臨特殊困擾。受訪者提到，監獄配發的生理用品品質不佳，經常發生滲漏問題，使用後的衛生棉集中回收，衛生條件並不理想。此外，止痛藥每週僅能領取1次，對於經痛嚴重者而言相當痛苦，且如廁時間也受到限制，讓她形容「簡直像地獄」。

由於日本女性受刑人數量遠少於男性，女子監獄數量也相對有限，因此初犯、累犯、短期刑與長期刑受刑人往往被關押在同一設施內。前受刑人指出，這種環境容易產生複雜的人際關係與衝突，尤其長期刑受刑人因擔心影響假釋資格，即使遭受挑釁或霸凌，也往往只能選擇忍耐。

此外，監獄醫療資源不足也是長年遭批評的問題。多名前受刑人表示，即使身體不適，也難以立即獲得醫師診治。有人透露，受刑人反映病情時常被懷疑是假病，必須先接受獄方人員評估，之後才能安排就醫。牙科治療更被形容為「最糟糕」，有些人甚至寧願忍痛等到出獄後再接受治療。

儘管監獄生活存在諸多問題，受訪者也坦言，自己原本以為入獄後不會被當成人對待，但實際上許多獄警仍以尊重態度對待受刑人。她表示，這是自己對監獄生活最意外、也最深刻的感受之一。

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