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夢幻工作！　美球迷39天看104場世足賽「可領159萬」

記者詹雅婷／綜合報導

最爽職缺？美國2名男子能現賺5萬美元（約新台幣159萬元）酬勞，必須在紐約曼哈頓紐約時報廣場的特製玻璃屋中，在39天內全程看完104場世界盃足球賽。其中一名男子得知錄取的消息後，更毫不猶豫直接炒了老闆。

數以千計的人搶應徵　男錄取火速把原本工作辭掉

法新社、衛報報導，這項夢幻工作就是首席世界盃觀賽員，酬勞由賽事轉播單位之一福斯（Fox）支付，吸引數以千計的人在社群媒體上拍片報名。

佛羅里達州、原本擔任餐廳服務生的球迷阿科托（Kevin Akoto）笑著坦承，「我辭職了。我週四發現自己錄取，週五就告訴他們那是我最後上班日！」

阿科托要與來自費城的網紅佛蘭克林（Austin Franklin）一起在這座巨大的特製長方形玻璃工作室度過接下來的日子，用兩台85英寸的電視看比賽，在整個賽事期間製作社群媒體內容並與球迷互動。在這間工作室內部，還放著沙發、人造草皮地毯、小桌子等，牆上還掛著各國家隊的圍巾。

▲▼ 佛蘭克林（Austin Franklin）與阿科托（Kevin Akoto）被選中擔任首席世界盃觀賽員。（圖／路透）

▲佛蘭克林（Austin Franklin）與阿科托（Kevin Akoto）被選中擔任首席世界盃觀賽員。（圖／路透，下同）

宛如楚門的世界！　路人圍觀

這座透明玻璃屋無疑吸引不少目光。佛蘭克林直呼這項體驗非常超現實，「這真的有點像身處《楚門的世界》」，有時候專心看比賽好幾分鐘，接著一轉頭就發現旁邊都是人，「大部分的時候，大約會有30人在看我們看球，這是一種很奇妙的體驗。」

兩人除了必須維持與球迷互動，還得在每場比賽15分鐘的空檔中，衝去附近入住的豪華飯店上廁所。

隨著48隊賽程展開，接下來3週每天將有4場比賽，橫跨3個時區，是猶如馬拉松一般的挑戰。不過佛蘭克林直言，世界盃的狂熱精神會感染每個人，「我是坐在沙發上看足球，這非常有趣。我們的工作簡直完美。」

▲▼ 佛蘭克林（Austin Franklin）與阿科托（Kevin Akoto）被選中擔任首席世界盃觀賽員。（圖／路透）

▲▼ 佛蘭克林（Austin Franklin）與阿科托（Kevin Akoto）被選中擔任首席世界盃觀賽員。（圖／路透）

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