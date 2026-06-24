加州迪士尼驚魂！少年「15m瀑布頂端」跳車　畫面曝光

▲美國加州迪士尼樂園（Disneyland）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

加州迪士尼樂園（Disneyland）驚傳恐怖意外！最新驚悚影片曝光，一名13歲少年在搭乘熱門遊樂設施「蒂安娜的沼澤冒險」（Tiana’s Bayou Adventure）時，竟然在車廂正要衝下瀑布時企圖爬出車外，導致他整個人順著水道，直接滑墜到最底部的激流中，驚悚過程全被拍了下來。

根據TMZ取得的最新畫面顯示，這名13歲少年當時坐在該遊樂設施車廂的最後方。當車廂逐漸逼近該設施最經典的15公尺高俯衝瀑布時，他卻突然試圖爬出車外。緊接著，影片便錄下他整個人從瀑布頂端順著水流水道，一路滑落墜至最底部的恐怖畫面。

BREAKING: 13-year-old boy seen falling down Disneyland waterfall ride in new footage acquired by @TMZ.



The teen, riding Tiana’s Bayou Adventure, allegedly crawled out of the water tram and took a tumble down the waterfalls' 50-foot drop.



A resort official told The Post… pic.twitter.com/kVHoPSzJnw — E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) June 23, 2026

迪士尼樂園度假區（Disneyland Resort）官方人員接受《加州郵報》訪問時證實此消息，並強調事件發生後，工作人員在第一時間便緊急按下停機鈕。這名少年隨後被緊急送往當地醫院進行評估檢查，所幸不久後便獲准出院，並無大礙。

據《加州郵報》了解，在經過加州職業安全衛生署（Cal/OSHA）官員的現場檢查與確認後，這項遊樂設施已於22日重新開放，目前運作一切正常。