湧入數千人擠爆！約旦球迷戶外看世足賽爆踩踏　1死8傷

▲圖為約旦球迷17日聚集首都安曼市中心，透過大螢幕觀看約旦對奧地利的世界盃比賽。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

約旦首都安曼市中心廣場23日湧入數千名狂熱球迷，一起透過大螢幕觀看約旦對戰阿爾及利亞的賽事。沒想到現場人群不斷聚集發生踩踏事件，造成1人死亡、8人受傷。

美聯社、路透等報導，這是約旦首次成功晉級世界盃決賽週，哈希姆廣場（Hashemite Plaza）湧入大量球迷，眾人情緒高漲要為國家隊加油，現場擁擠，結果發生踩踏事件，有9人緊急送醫，其中一人傷重不治，其餘8人的傷勢輕微至中度。

根據初步了解，當時是因為球迷試圖擠過觀賽現場附近一處擁擠區域，才導致這起推擠踩踏事件，不過官方並未透露更多細節，目前相關調查仍持續進行中。另據內政部消息人士透露，事發場地原本可容納人數約6000人。