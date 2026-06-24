警報剛解除！曬日光浴「遭無人機殘骸刺頸」　烏克蘭女命喪海灘

▲醫護人員在海灘上為女子急救。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

烏克蘭南部敖德薩（Odesa）23日發生悲劇，一名26歲女子在海邊沙灘上享受日光浴時，遭俄軍無人機殘骸擊中頸部，儘管現場民眾及救護人員拚命施救，她仍不幸命喪現場。

敖德薩海灘1死1傷 目擊者悚憶

消息指出，26歲死者名為達莉亞（Daria K），是一名來自基輔的醫療工作者，當時正在敖德薩度假。醫護人員跪在沙灘上對她進行心肺復甦術的畫面，在社群媒體上瘋傳。

據悉，事發前空襲警報已解除，民眾以為威脅消除才重返海灘。一位女性目擊者回憶，原本一切都靜悄悄的，「突然聽到一聲像鞭炮的爆炸聲，我回頭就看見一團像是煙霧的東西，沙子被炸飛到跟我差不多高，我們都嚇壞了。」

該名目擊者隨後聽見一名男子淒厲哀號，猜測對方斷了手腳，或者承受更嚴重傷勢。事後她才知道，還有另一名女子頸部被擊中。

Війська РФ атакували дронами Одесу: на узбережжі загинула жінка, поранено чоловікаhttps://t.co/WKF7Mi554r pic.twitter.com/cbb4YMRPDT — Цензор.НЕТ ✍️ (@censor_net) June 23, 2026

調查戰爭罪 2天前烏克蘭襲克里米亞

敖德薩州長基佩爾（Oleh Kiper）也證實，俄軍動用攻擊型無人機大規模轟炸敖德薩地區，「一名26歲女子不幸罹難，另一名39歲男子受傷，他目前正接受醫療救治。」

烏克蘭已就俄軍攻擊平民事件展開戰爭罪調查。

烏克蘭21日清晨對俄軍佔領的克里米亞（Crimea）發動大規模無人機突擊，總統澤倫斯基宣布攻擊了克里米亞大橋兩側的關鍵目標。

克里米亞刻赤港（Kerch port）爆發大火，濃煙竄升高達40英里（約64公里），對岸的俄羅斯卡夫卡茲港（Kavkaz port）同樣陷入火海。莫斯科任命的當地官員指出，此波攻擊造成5人死亡、28人受傷。