腦漿在眼前爆開！　脫北男憶「11歲目睹公開處決」：被逼坐第1排

記者王佩翊／編譯

北韓極權體制下的殘酷黑幕再度曝光，現居英國的脫北者提摩西（Timothy Cho）近日受訪，公開了自己在北韓度過的驚悚童年。他透露，自己9歲時父母便拋下他集體脫北，導致他流落街頭成為乞討者。他11歲時曾被迫坐在第一排，親眼目睹公開處決，當時犯人被子彈「射爆腦袋、腦漿四溢」，使小小年紀的他震撼不已。

搶食物挨打 11歲被迫坐前排看槍斃

提摩西接受節目OMG Stories: Up Close採訪時表示，他出生於1980年代北韓最北端的城鎮，童年最初的記憶是每天早上都要向金氏家族的畫像鞠躬後才去上學。然而，身為教師的父母卻在他幼時突然脫北，將他留在北韓，導致他無法再受教育。

父母離開後，他的祖母曾經短暫收留他，但是因為1990年代北韓爆發嚴重饑荒，無力撫養他的祖母只能看著他流落街頭。

提摩西回憶起自己在街頭流浪的童年生活時表示，當時他只能露宿街頭、乞討食物，只要有小孩子在市場搶了食物就跑，被抓到就是一頓瘋狂暴打，但那些孩子即使被打到不成人形，還是拚命地把搶來的食物吞下去。

提摩西透露，他11歲時，全村的人都被強迫去觀看公開槍決，小孩子甚至被規定要坐在第一排。他驚恐地形容，「有3名警察拿著步槍，每人有3發子彈，這9發子彈會分別射進死刑犯的3個身體部位。當子彈射進頭骨的那一刻，整個腦袋就這樣在我們眼前當場炸開。」

▲英國一名脫北者親自公開童年時在極權統治下的生活。（圖／朝中社）



兩度脫北遭關地下監獄！ 翻身成英國政壇菁英

提摩西在17歲時第一次嘗試逃亡，當他成功跨越邊境抵達中國時，第一次看到有人穿牛仔褲、染著各式各樣的髮色，這在北韓都是會被判死刑的罪名。不幸的是，他隨後遭到逮捕並遣送回北韓，被關進暗無天日的地下監獄集中營，受盡折磨。

他獲釋後，重新回到祖母家，但是再度密謀逃亡。2008年，他先逃往中國，隨後輾轉抵達英國，並開啟了逆襲人生。他從一句英文都不會，到一路苦讀在博爾頓（Bolton）學習英語，隨後攻讀索爾福德大學（Salford University）政治學士，更一舉拿下利物浦大學（Liverpool University）的碩士學位。

現年30多歲的他，已在英國成家立業，育有2名子女，今年甚至代表保守黨角逐斯托克波特（Stockport）地方議員，雖然未能成功。

鐵鎚砸死、孕婦槍決！ 人權報告揭北韓處決數因疫情飆升

提摩西目前在英國國會「無黨派北韓小組」（All-Party Parliamentary Group on North Korea）的秘書處工作，而他揭露的殘酷內幕，也與日前過渡時期正義工作組（Transitional Justice Working Group）發布的最新人權報告不謀而合。

該報告分析了北韓144起公開處決與死刑案例，指出在新冠疫情期間，北韓的處決人數急遽飆升。除了傳統的步槍或機關槍行刑隊，北韓甚至發展出「室內處決」，利用鐵棍、鐵鎚等鈍器直接將囚犯活活砸死。報告更驚爆，行刑對象甚至包含孕婦，而許多人被判處死刑的罪名，僅僅是因為偷看了韓劇、聽了K-POP音樂。