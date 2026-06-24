法國百萬人音樂節失控！女遭注射器刺傷性侵　全國268人被捕

▲ 世界音樂節吸引數百萬人上街。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

法國一年一度的「世界音樂節」（Fête de la Musique）21日深夜淪為暴力現場，全國共268人被捕，其中185人在巴黎落網，多名女性在人群中被以注射器刺入不明物質，並傳出至少2起強暴案，還有2人在南法遭刺送醫，社群媒體上流傳的混亂景象震驚社會。

綜合《每日郵報》等外媒，當晚逾200萬人湧上巴黎街頭，但熱鬧氣氛很快就失控。內政部長努涅斯（Laurent Nuñez）雖在聲明中宣稱，「已有效掌控全國情勢」，但現場目擊者的描述截然不同。

目擊者：像世界末日 尖叫聲四起恐引踩踏

一名英國目擊者史帝夫形容，部分區域「人滿為患、危機四伏」，年輕男性在人群中大打出手，尖叫聲四起，令他擔心可能引發踩踏意外。一名愛爾蘭女性事後在TikTok上警告，「那裡根本沒有音樂，只有警報聲、暴徒和混亂，簡直像世界末日。」

警方還接獲逾十起報案，稱有女性在人潮中被以不明注射器刺傷，其中一名女性據稱在馬德萊娜大道遭刺後昏厥送醫急救。此外，第9區一名年輕女性約晚間9點半遭注射後被帶往私人住所性侵。

連傳強暴案 12歲女童、15歲少女遭毒手

北部近郊加尼（Gagny）則有一名48歲男性疑以性侵12歲女童被捕；另在巴黎近郊馬恩河畔諾讓（Nogent-sur-Marne），一名15歲少女也指控在參加音樂節後遭強暴。

暴力事件蔓延多個區域，有人持椅凳砸車、踩踏路倒男子，甚至破壞店面行竊。土魯斯及附近城鎮各有一人中刀，送醫後情況穩定。

5000警力動員仍失控 安全管理惹疑

法國當局共動員近5000名警察與憲兵、2500名消防員，搭配無人機及直升機協助監控，並在聖日耳曼德佩區動用催淚彈驅散人群，但當晚的混亂場面仍引發外界對大型露天活動安全管理的強烈質疑。當局表示，所有相關案件調查仍在進行中，正等待鑑識報告出爐。