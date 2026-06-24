雙颱「夾擊日本」挾暴雨！這周末赴日注意　氣象廳最新路徑曝

▲米克拉颱風與無花果颱風將於周末共同逼近日本。（圖／日本氣象廳）



記者王佩翊／編譯

颱風米克拉持續增強，並持續向北移動，與此同時無花果颱風也已生成，預計在25日逐漸轉向東北移動，26日左右最接近沖繩本島。根據日本氣象廳最新觀測，後方還有剛生成的無花果颱風緊跟在後，日本恐將迎來雙颱同時逼近。

颱風米克拉暴風圈恐橫掃九州、關東

根據日本氣象廳最新觀測，颱風米克拉24日上午9時位於沖繩南方海面，以每小時10公里的速度穩定向北移動。目前颱風中心氣壓為955百帕，近中心最大風速為每秒40公尺，瞬間最大陣風每秒60公尺。

根據日本氣象廳的預測路徑，颱風米克拉將在27日伴隨暴風域通過九州南方海面，屆時預計瞬間最大陣風可達每秒45公尺；28日則預計會以瞬間最大陣風每秒40公尺的威力，抵達關東南方海面。

雙颱共舞！無花果預估搶先遠離

除了米克拉外，無花果颱風也正緊隨其後。目前預測無花果颱風的路徑會比米克拉颱風更靠內側，並在27日移動到日本南方海面。不過根據最新氣象預報，無花果颱風預計會比米克拉颱風更早一步離開本州附近海域。氣象廳也提醒，由於目前的預測路徑仍有較大變動空間，民眾應持續鎖定最新的氣象預報。

米克拉移動路徑較先前預測更往東邊，因此對台影響不大，而無花果颱風更是不會靠近台灣。

日氣象廳發布大雨警報：嚴防線狀雨帶、龍捲風

受到颱風與梅雨鋒面活動影響，日本多地在颱風正式靠近前就會面臨大雨威脅。九州北部地方24日必須嚴防土石流災害、低窪地區淹水以及河川水位暴漲與氾濫。氣象廳更特別警告，九州北部24日有可能會出現「線狀雨帶」，導致大雨災害的危險度急遽飆升。

西日本地區26日前也要注意土石流與淹水。九州南部24日中午至26日為止，同樣必須嚴防土石流與淹水，且25日深夜前還要格外注意雷擊、龍捲風等強烈陣風。

此外，宮崎縣內的北部平原與北部山區在26日前需嚴防土石流，整個宮崎縣亦須注意雷擊與龍捲風。氣象廳強調，隨著梅雨鋒面活動加劇，24日中午前至26日期間，不排除會針對土石流、淹水與洪水災害發布相關警報，呼籲當地民眾提高警覺。