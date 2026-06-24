　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

雙颱「夾擊日本」挾暴雨！這周末赴日注意　氣象廳最新路徑曝

▲▼赴日注意！雙颱這周末「夾擊日本」挾暴雨　氣象廳最新路徑曝。（圖／日本氣象廳）

▲米克拉颱風與無花果颱風將於周末共同逼近日本。（圖／日本氣象廳）

記者王佩翊／編譯

颱風米克拉持續增強，並持續向北移動，與此同時無花果颱風也已生成，預計在25日逐漸轉向東北移動，26日左右最接近沖繩本島。根據日本氣象廳最新觀測，後方還有剛生成的無花果颱風緊跟在後，日本恐將迎來雙颱同時逼近。

颱風米克拉暴風圈恐橫掃九州、關東

根據日本氣象廳最新觀測，颱風米克拉24日上午9時位於沖繩南方海面，以每小時10公里的速度穩定向北移動。目前颱風中心氣壓為955百帕，近中心最大風速為每秒40公尺，瞬間最大陣風每秒60公尺。

根據日本氣象廳的預測路徑，颱風米克拉將在27日伴隨暴風域通過九州南方海面，屆時預計瞬間最大陣風可達每秒45公尺；28日則預計會以瞬間最大陣風每秒40公尺的威力，抵達關東南方海面。

雙颱共舞！無花果預估搶先遠離

除了米克拉外，無花果颱風也正緊隨其後。目前預測無花果颱風的路徑會比米克拉颱風更靠內側，並在27日移動到日本南方海面。不過根據最新氣象預報，無花果颱風預計會比米克拉颱風更早一步離開本州附近海域。氣象廳也提醒，由於目前的預測路徑仍有較大變動空間，民眾應持續鎖定最新的氣象預報。

米克拉移動路徑較先前預測更往東邊，因此對台影響不大，而無花果颱風更是不會靠近台灣。

日氣象廳發布大雨警報：嚴防線狀雨帶、龍捲風

受到颱風與梅雨鋒面活動影響，日本多地在颱風正式靠近前就會面臨大雨威脅。九州北部地方24日必須嚴防土石流災害、低窪地區淹水以及河川水位暴漲與氾濫。氣象廳更特別警告，九州北部24日有可能會出現「線狀雨帶」，導致大雨災害的危險度急遽飆升。

西日本地區26日前也要注意土石流與淹水。九州南部24日中午至26日為止，同樣必須嚴防土石流與淹水，且25日深夜前還要格外注意雷擊、龍捲風等強烈陣風。

此外，宮崎縣內的北部平原與北部山區在26日前需嚴防土石流，整個宮崎縣亦須注意雷擊與龍捲風。氣象廳強調，隨著梅雨鋒面活動加劇，24日中午前至26日期間，不排除會針對土石流、淹水與洪水災害發布相關警報，呼籲當地民眾提高警覺。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
367 1 5987 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
C羅「奧斯卡級演技」！　騙走整條防線
快訊／台股大怒神！　狂瀉1200點
快訊／公車輾斃婦身份曝光　新北議員前妻
2颱風都不會來台！氣象粉專曝「2大壞消息」：留了一坨
快訊／金錢豹創辦人夫妻遭聲押！
國1車禍2死　家屬慟「月中寶寶等不到媽媽」
快訊／公車輾斃過斑馬線婦　驚悚影片曝光
常如山遭起訴求重刑　扯斷心儀女內褲性侵未遂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／北韓人越境叛逃投誠！　南韓軍方宣布：俘獲1名軍人

日本電機大廠「2名日本籍員工」在中國被逮！　疑涉稀土走私

警報剛解除！曬日光浴「遭無人機殘骸刺頸」　烏克蘭女命喪海灘

法國百萬人音樂節失控！女遭注射器刺傷性侵　全國268人被捕

加薩3成死者是小孩！　聯合國控以色列「鎖定兒童」涉種族滅絕

喵皇欽點！賓士貓預言世足勝負「19場全命中」　肉球選贏家萌翻

雙颱「夾擊日本」挾暴雨！這周末赴日注意　氣象廳最新路徑曝

奪命熱浪狂飆44.3度！　 法國40人「跳水消暑」不幸溺斃

神戶男「失蹤15年」遭肢解藏冰櫃！　前妻自首認了：是我做的

美參眾院聯手通過「終止伊朗戰爭」　 川普民調34%創任內新低

孫淑媚超美妝容「全都自己化」　單身12年..交往條件「對我好」

哈蘭德「梅開二度」率挪威闖32強　維京划船應援太震撼　下場決戰姆巴佩登世足必看

梅西18球登世界盃進球王　破紀錄夜卻爆VAR爭議　阿根廷2：0奧地利闖32強

熱錢太瘋狂！央行實質鬆綁「想都別想」？揭開自住客撿便宜最後底牌｜地產詹哥老實說完整版 EP315

美國遊客玩拖曳傘準備降落　驚見鯊魚冒出海面！

新竹空軍基地傳爆炸聲！黑煙直竄天際　救護車駛入營區

19歲男調侃「喪屍煙彈品質差又貴」！藥頭氣炸追打　遭反殺肚破腸流

隔28年後重返世界盃即2連勝　挪威提前出線成歷史第6隊！

檢方聲請羈押！2.4萬粉育兒女網紅毒駕撞店 　「車上竟載3歲女兒」

牡丹鸚鵡拒戴推薦帽子　下秒直接甩飛超有個性

快訊／北韓人越境叛逃投誠！　南韓軍方宣布：俘獲1名軍人

日本電機大廠「2名日本籍員工」在中國被逮！　疑涉稀土走私

警報剛解除！曬日光浴「遭無人機殘骸刺頸」　烏克蘭女命喪海灘

法國百萬人音樂節失控！女遭注射器刺傷性侵　全國268人被捕

加薩3成死者是小孩！　聯合國控以色列「鎖定兒童」涉種族滅絕

喵皇欽點！賓士貓預言世足勝負「19場全命中」　肉球選贏家萌翻

雙颱「夾擊日本」挾暴雨！這周末赴日注意　氣象廳最新路徑曝

奪命熱浪狂飆44.3度！　 法國40人「跳水消暑」不幸溺斃

神戶男「失蹤15年」遭肢解藏冰櫃！　前妻自首認了：是我做的

美參眾院聯手通過「終止伊朗戰爭」　 川普民調34%創任內新低

陸科研船稱聽不清海巡喊話遭驅離　國台辦：科考正當合法挑釁必挫敗

周揚青合體許路兒「兩人加起來90歲」　網嚇瘋：每天吃一個唐僧啊

快訊／北韓人越境叛逃投誠！　南韓軍方宣布：俘獲1名軍人

中國《民族團結法》將上路　民進黨團酸：對自己多沒自信？

不只投資還想強化開發？騰訊傳重整海外布局、出售部分日廠股份

59歲王祖賢素顏被偶遇！零濾鏡真實狀態曝光　網驚：以為女大生

工人欠21萬罰單扣薪老闆求情　新北分署點頭「月扣8千」勸戒酒

誤解「健檢報告4字」！男惡化肝癌第3期　醫嘆：有感覺已太晚

快訊／台股46K破了！盤中狂瀉1200點　韓股超漲也翻黑

日本電機大廠「2名日本籍員工」在中國被逮！　疑涉稀土走私

【吸毒還上路】彰化貨櫃車逆向撞民宅　大紙捲散滿地...運將毒駕還帶槍

國際熱門新聞

米克拉強撲日本「雙颱夾擊」狂灌雨

美股收黑費半跌逾1100點！　台積電ADR重挫近7％

男遭肢解藏冷凍庫15年　前妻被逮

伊朗無人機「水母陣」擊落F-15　情報圈吵翻

主播母親遭人綁架　神秘字條曝人已死亡

馬斯克爆憂中侵台衝擊晶片　示警川普

韓股狂瀉！監管機構才示警　散戶遭血洗

德黑蘭否認同意核檢查　川普堅稱伊朗同意

參眾院通過終止伊朗戰爭　 川普民調創新低

SpaceX發行5檔債券　籌8000億推AI計畫

伊朗阿曼擬收荷莫茲海峽服務費　美：國際水域無權收費

韓29歲女消防員遭長官灌酒輕生　李在明震怒

以黎談判展開！　以色列點名關鍵因素：兩國恐走向災難

雙颱「夾擊日本」挾暴雨！周末赴日注意

更多熱門

相關新聞

米克拉「周三是關鍵」！最靠近台灣

米克拉「周三是關鍵」！最靠近台灣

米克拉颱風目前仍在菲律賓東方海域持續往西北西方向移動，根據日本氣象廳21日清晨發布的最新颱風動態，米克拉的強度正以「肉眼可見的速度」急速增加。氣象廳預估，米克拉在22日清晨就會正式升級為「強烈颱風」（日本定義），並在下周後半段（24至26日）逼近台灣與沖繩南方海面。由於屆時颱風移動速度將變得極度緩慢，恐會長時間滯留。

颱風薔蜜登陸日本！關東拉警報　850航班取消

颱風薔蜜登陸日本！關東拉警報　850航班取消

沖繩6/1航班「全部取消」！薔蜜橫掃

沖繩6/1航班「全部取消」！薔蜜橫掃

薔蜜颱風「最接近台灣」時間點曝！

薔蜜颱風「最接近台灣」時間點曝！

快訊／2號颱「西望洋」生成！最新路徑曝

快訊／2號颱「西望洋」生成！最新路徑曝

關鍵字：

颱風動態雙颱威脅日本氣象線狀雨帶災害警報

讀者迴響

熱門新聞

今雨擴大！　米克拉颱風明加速「全台下3天」

玄濟宮深夜遭人潑穢物　信徒怒喊報警

不畏婚外情罵名　粿粿未離婚頻進出王子豪宅

即／台南20歲孕婦遭輾過　轎車駕駛肇逃

雙喜臨門！「浩角翔起」阿翔悄搬7千萬豪宅

主管下班傳LINE霸凌？勞動部曝標準

黃大煒情斷31年女友內幕！　Vicky遭爆私改版稅帳戶

米克拉「被咬一塊」變回中颱　路徑有變

快訊／輾過孕婦害「胎死母命危」　肇逃女凌晨到案了

艾莉絲女兒在法求學遭霸凌　她出奇招校方態度秒變

快訊／腹中胎兒保不住！台南20歲孕婦遭輾命危

育兒女網紅「載3歲女兒」毒駕撞店　懷孕10次才得子

即／育兒女網紅毒駕　被法院羈押

多年情敗給錢！黃大煒帶病斷聯Vicky

川普點火量子題材！不畏台股殺千點　台廠3檔逆勢漲停

更多

最夯影音

更多
孫淑媚超美妝容「全都自己化」　單身12年..交往條件「對我好」

孫淑媚超美妝容「全都自己化」　單身12年..交往條件「對我好」
哈蘭德「梅開二度」率挪威闖32強　維京划船應援太震撼　下場決戰姆巴佩登世足必看

哈蘭德「梅開二度」率挪威闖32強　維京划船應援太震撼　下場決戰姆巴佩登世足必看

梅西18球登世界盃進球王　破紀錄夜卻爆VAR爭議　阿根廷2：0奧地利闖32強

梅西18球登世界盃進球王　破紀錄夜卻爆VAR爭議　阿根廷2：0奧地利闖32強

熱錢太瘋狂！央行實質鬆綁「想都別想」？揭開自住客撿便宜最後底牌｜地產詹哥老實說完整版 EP315

熱錢太瘋狂！央行實質鬆綁「想都別想」？揭開自住客撿便宜最後底牌｜地產詹哥老實說完整版 EP315

美國遊客玩拖曳傘準備降落　驚見鯊魚冒出海面！

美國遊客玩拖曳傘準備降落　驚見鯊魚冒出海面！

熱門快報

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

連續簽到抽韓團演唱會門票

連續簽到抽韓團演唱會門票

即日起至7/6，下載新聞雲APP，連續簽到抽《2026 KOREA HOT TAIPEI》雙人門票！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面