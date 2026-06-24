76%各國民眾不信任川普　民調揭美國盟友「信任度慘跌」

▲川普2.0重塑美國形象，正在失去盟友信任。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國皮尤研究中心（Pew Research Center）23日公布的最新民調顯示，高達76%的全球民眾不信任美國總統川普，僅23%信任其領導風格。

美媒Axios指出，根據新民調，美國總統川普的外交政策，正在加劇美國是否仍值得信賴的質疑，美國正在國際上失去影響力。皮尤研究中心的發現顯示川普2.0如何重塑美國形象，盟友與夥伴日益認為華府不可靠、自私並對全球合作缺乏承諾。

對美觀感負面 盟友信任度下滑

這份在今年2至5月之間完成的跨國調查，一共訪問了36國逾4萬名成人。結果顯示，約57%受訪者對美國抱持負面觀感，大約50%認為美國是不可靠夥伴，66%認為美國不考量他國利益。

此外，美國傳統盟友的信任崩跌尤其明顯。2022年加拿大高達83%民眾視美國為可靠夥伴，如今僅剩35%。瑞典、荷蘭、德國的信任度同樣重摔逾40%。法國、西班牙、義大利與英國跌幅也超過30%。日本從76%降至59%，跌幅相對較小。

唯一逆勢上揚的是匈牙利，該國直到今年4月都由川普盟友、前總理奧班（Viktor Orbán）領導，受訪者認為美國在川普的領導下更加可靠。

此外，在36個受訪國之中，沒有任何一國的多數民眾認同川普處理國際事務的方式，包括伊朗、加薩與烏克蘭戰爭，移民與關稅等議題。

白宮回應了 堅稱保障美國

白宮發言人回應，「川普總統已在國內外恢復了美國實力」，並稱其「以實力換取和平」（Peace Through Strength）的外交路線是經過驗證的有效策略，能夠保障美國安全並遏止全球威脅。

▼皮尤民調顯示美國形象轉變。（AI協作圖／記者吳美依製作，經編輯審核）

