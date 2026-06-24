北韓海軍核武化！5千噸驅逐艦服役　金正恩放話：5年內每年建2艘

記者陳宛貞／綜合外電報導

北韓5000噸級驅逐艦「崔賢號」23日在南浦港正式入列服役，金正恩親自出席典禮並發表演說，宣稱北韓海軍戰力「將達到超乎想像的驚人水準」，並放話正穩定推動海軍核武化。

▲ 金正恩登上崔賢號，與海軍官兵合照。（圖／朝中社）

官媒《朝中社》24日報導，金正恩在典禮致辭中直言，過去北韓海軍一直是各軍種中最為薄弱的一環，但「現在已經不一樣了」，稱北韓海軍正從單純的沿岸防禦力量，蛻變為具備戰略打擊能力的重要軍種，海軍核武化也照既定路線穩步前行。

5年內每年造2艦 萬噸巡洋艦同步推進

金正恩宣布，未來5年計畫期間，北韓每年將建造至少2艘崔賢號以上等級的水面艦艇，其中包含萬噸級巡洋艦，同時加速護衛艦、特殊用途船艦及水下武器系統研發生產。他也透露，因目前北韓尚無可停靠此類大型艦艇的基地，已在勞動黨中央委員會全體會議中決議，將啟動現代化海軍基地建設工程。

至於去年下水儀式上一度擱淺的同型艦艇「姜健號」，金正恩預告即將完成測試並投入服役，之後續萬噸級戰略艦艇也將陸續下水。

▲▼ 崔賢號23日正式入列服役，金正恩發表演說。（圖／朝中社）

改編西海艦隊 分析指劍指南韓施壓

根據黨中央軍事委員會命令，崔賢號將編入人民軍海軍西海（黃海）艦隊服役，負責西海防衛與戰爭嚇阻任務。南韓《韓聯社》指出，此前有分析認為，金正恩在去年4月下水儀式上似乎預告崔賢號將編入東海（日本海）艦隊，時隔1年卻改為部署西海，可能是為加強對南韓施壓。

南韓統一研究院研究員洪民（音譯）認為，此舉旨在強化陸上邊界並延伸至海上，同時對南韓軍事資產及海上通道形成壓制效果，「見證荷莫茲海峽封鎖效果的北韓可能因此調整海軍力量優先順序。」另有分析指出，艦上疑似搭載俄製「鎧甲-ME」（Pantsir-ME）近防系統，顯示俄羅斯可能提供技術援助。