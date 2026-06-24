室外高溫35度！　美3歲弟遭「獨留車上」活活熱死

▲ 一名3歲男童在車上熱死。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國佛州希爾斯波羅郡（Hillsborough County）近日發生一起悲劇，一名3歲男童不明原因被獨留車上，因車內溫度過高不幸身亡，成為全美今年第8起幼童在車上熱死的案例。

綜合ABC等美媒，根據希爾斯波羅郡警察局公布的資訊，案發於當地20日晚間約10時40分，地點位於坦帕市（Tampa）近郊里弗維尤（Riverview）一處住宅的私人車道上。男童父親發現兒子倒臥車內、毫無反應，隨即撥打911求救。救護人員趕抵後將男童送往聖約瑟夫醫院南院（St. Joseph's Hospital-South），但他仍宣告不治。

當天里弗維尤氣溫達攝氏35度，體感溫度更突破攝氏38度，而車輛內部有如密閉溫室，豔陽曝曬下在短短幾分鐘內便可飆升至攝氏49度以上。目前尚不清楚男童究竟待在車上多久。

警方目前未就這起事件對任何人提出刑事指控，調查工作仍在進行中。當地警察局長克羅尼斯特（Chad Chronister）則聲明呼籲所有家長與照顧者，「切勿將孩子獨留車內，哪怕只是片刻。」

據非營利組織「兒童與汽車安全」（Kids and Car Safety）統計，這已是佛州今年第二起幼童受困車內死亡事件，第一起於3月31日發生在溫特黑文市（Winter Haven）。全美去年一年則有至少37名兒童在車上被熱死。