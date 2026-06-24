德州移民設施外暴動「8人共判450年」　被控與恐怖組織有關

▲普雷里蘭（Prairieland）的移民拘留設施。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國德州一間移民拘留設施去年發生暴力衝突，8名發動騷亂的涉案人士被認定與左翼組織「反法西斯運動」（Antifa）有關聯，被法院合計判處450年徒刑，震驚美國社會。

移民設施外騷亂 8人被判450年

BBC報導，2025年7月4日美國獨立紀念日，這起事件發生在德州達拉斯（Dallas）南部近郊普雷里蘭（Prairieland）的移民拘留設施。

美國司法部表示，「北德州Antifa小組」（North Texas Antifa Cell）成員當晚在移民設施外施放並扔擲煙火、破壞車輛及警衛室。8人被指控一系列罪名，包括暴動、使用武器與爆裂物、向恐怖份子提供物質援助、妨礙司法等。

其中，前美國海軍陸戰隊後備役士兵、組織領導人宋漢尼爾（Benjamin Hanil Song），因被裁定意圖謀殺執法人員，光是他一人的刑期就高達100年。另外7名成員刑期則介於30至70年不等，最重者魯埃達（Maricela Rueda）被判70年。

除了上述8人，第9名被告索托（Ines Soto）將於7月1日宣判量刑。另外還有7名被告，在審判開始前就已承認

向恐怖份子提供物質援助罪，也會在7月1日宣判量刑。

Antifa被美列恐怖組織 被告堅稱無關

事實上，Antifa被形容為一種極左翼意識型態，而非有組織的團體。不過，美國總統川普去年9月簽署行政命令，正式將其列為「國內恐怖組織」。

美國司法部23日聲明表示，「北德州Antifa小組」隸屬於一個由個人和小團體組成的網路，全都奉行一種呼籲推翻美國政府、執法部門與法律體系的意識形態。

代理司法部長布蘭奇（Todd Blanche）發布聲明譴責暴力極端主義，「今日的宣判清楚表明，攻擊執法人員與聯邦設施的Antifa恐怖份子，將面臨迅速且毫不妥協的正義。」法官也形容他們的行為是「對民主的襲擊」。

不過，被告否認與Antifa有關，宣稱參加示威是為了聲援被拘留的移民。家屬與支持者也譴責刑期太長、量刑過重。

宋漢尼爾23日發布聲明稱，他開槍是因為一名員警當時正準備射擊一名抗議者。其母親也否認兒子曾擊中員警，並強調他並無傷人意圖。