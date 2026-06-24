喵皇欽點！賓士貓預言世足勝負「19場全命中」　肉球選贏家萌翻

▲比利成功預測今年世足「分出勝負」的19場比賽結果。（圖／翻攝IG@billy_heartnose）



記者吳美依／綜合報導

來自愛爾蘭的賓士貓比利（Billy）成為今年世界盃「最萌預言家」，迄今已連續命中本屆賽事「分出勝負」的所有19場比賽結果，超高正確率讓網友驚呼不已。

最萌預言家 賓士貓比利爆紅

每場比賽前，飼主琳卡（Linka Lin）與馬克（Mark Kelly）都會將2個參賽國的小國旗擺在比利面前，讓牠用肉球欽點勝利隊伍。從墨西哥、韓國、美國、蘇格蘭、瑞典、英格蘭到最新一場阿根廷對奧地利，比利從未失準。

比利預言影片在Instagram迅速爆紅，吸引大批粉絲。一些網友在貓貓預測了他們不支持的隊伍獲勝後留言，「我原諒你，因為你真的太可愛了。」也有人開玩笑地說，「你最好不要猜對！」

琳卡表示，比利的預測速度不太一定，「有時牠很快就做出決定，有時則會思考一下」。還有一次，因為家裡飛進一隻蒼蠅，導致比利不斷分心，預測過程被迫中斷。

琳卡坦言，隨著賽程推進，要保持全勝紀錄的壓力也越來越大，「但我有信心牠能夠應付。牠最近獲得的點心變多了，牠大概也很驚訝吧！」

3個月被領養 從小就很聰明

比利出生於2024年8月，鼻子上有著獨特的愛心花紋，3個月大時從愛爾蘭慈善機構「阿爾斯特防止虐待動物協會」（USPCA）被領養。

琳卡表示，比利非常勇於表達，「牠透過不同的肢體語言和喵喵聲，讓我們知道牠想要什麼」。她和馬克經常思考如何展現愛貓的個性與智慧，因此平常就會跟比利玩「二選一」小遊戲，例如百事可樂或可口可樂、米飯或是麵條？

直到最近某一天，琳卡參加活動後帶著一堆小旗子回家，並且拿著這些小道具跟貓玩，無意間發現比利對旗子很感興趣。當時恰逢世界盃開踢，「我們就想，何不試試看？」