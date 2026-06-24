加薩3成死者是小孩！　聯合國控以色列「鎖定兒童」涉種族滅絕

▲加薩走廊至少有2萬179名兒童遇害。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

聯合國獨立調查小組23日發布最新報告指出，以色列當局與安全部隊在加薩（Gaza）蓄意將巴勒斯坦兒童當成攻擊目標，導致了種族滅絕、危害人類罪與戰爭罪。報告中更驚人地發現，在這場戰事中喪生的人裡，有高達30%都是兒童；對此，以色列則強烈反擊，痛批這份報告是「誹謗性的騙局」。

兒童死亡比例創歷年新高

根據《路透社》報導，由聯合國針對巴勒斯坦與以色列問題所成立的獨立國際調查委員會，深入檢視了自2023年10月7日開戰以來的種種暴行。數據顯示，在2023年10月7日至2025年10月7日期間，至少有2萬179名兒童遇害，占總死亡人數的30%，比例遠高於2008至2009年以及2014年衝突時的約24%。

委員會指出，即使在2025年10月停火協議生效後，針對兒童的蓄意殺害仍未停止，這成為確立以色列當局有心在加薩全部或部分消滅巴勒斯坦群體之「種族滅絕意圖」的關鍵因素。

▲加薩走廊至少有2萬179名兒童遇害，占總死亡人數的30%。（圖／路透）



委員會表示，以色列軍隊不顧兒童傷亡攀升，持續在人口密集的住宅區使用高酬載彈藥與大範圍殺傷力武器，「這代表造成如此大量兒童死亡的攻擊，根本是故意的。」他們認為，以軍將所有平民百姓都視為與哈瑪斯（Hamas）及其他武裝團體有瓜葛，因此對兒童進行集體針對。

醫療癱瘓、飢荒交迫與西岸酷刑

委員會主席穆拉里達爾（Srinivasan Muralidhar）直言，以色列藉由鎖定兒童的行為，正在削弱巴勒斯坦人民生存及決定自身未來的能力。報告進一步指出，以色列在加薩強加的封鎖措施導致飢荒、民眾不斷流離失所，嚴重損害兒童的健康與發展。

此外，醫療與婦產科設施遇襲，不只影響新生兒存活率，流產通報數也隨之增加，幾乎所有加薩兒童都需要心理支持。

悲劇同樣在約旦河西岸（West Bank）上演。委員會記錄到以色列定居者對巴勒斯坦兒童的暴力事件急遽增加，甚至在大規模逮捕與拘留期間出現包含性暴力與性別暴力在內的酷刑。

▲醫療與婦產科設施遇襲，不只影響新生兒存活率，流產通報數也隨之增加。（圖／路透）



被拘留的巴勒斯坦男孩遭受系統性虐待，如強迫脫衣、毆打與剝奪食物，委員會斷定這些對待已構成危害人類罪。

以色列強烈駁斥：無視哈瑪斯的殘暴

面對聯合國的嚴厲指控，以色列駐日內瓦代表團發布聲明強烈拒絕，稱這是該委員會的「第二份誹謗性倡議報告」，並斥責其為抹黑騙局。

聲明強調每個孩子都應該受到保護，並指出以色列「即使在衝突情況下，也始終致力於將對兒童的傷害降到最低」，用最強烈的字眼拒絕蓄意攻擊兒童的說法，同時堅稱報告完全忽略了哈瑪斯的殘暴手段。

以色列反駁表示，報告隻字未提以色列在協助推動疫苗接種、安排醫療人員進入與建立野戰醫院的努力，並指控哈瑪斯有系統地挪用人道救援物資與醫院燃料（哈瑪斯已否認此指控）。

針對約旦河西岸的調查，以色列則強調，報告刻意省略了安全部隊正在努力應對「持續性恐怖主義威脅」的背景脈絡。

事實上，該委員會在去年9月的上一份報告就曾指控以色列在加薩犯下種族滅絕，並點名包含總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在內的高層官員煽動這些行為，當時這項指控同樣遭到以方痛批荒謬可恥。