奪命熱浪狂飆44.3度！　 法國40人「跳水消暑」不幸溺斃

記者張方瑀／綜合報導

隨著熱浪襲捲歐洲，各地氣溫屢創新高。法國總理勒科爾尼（Sebastien Lecornu）23日表示，為了躲避破紀錄的高溫，法國最近幾天已有40人在戲水消暑時不幸溺斃；這波極端氣候更打亂了多國的學校作息與交通路網，連艾菲爾鐵塔都因高溫被迫提早關閉。

史無前例高溫 法國54省發布紅色警戒

根據《路透社》報導，法國氣象局指出，法國在23日經歷了有史以來最熱的一天，西南部一個城鎮氣溫更飆升至攝氏44.3度。全國有54個省分發布了「史無前例」的紅色警戒，預計24日警戒範圍還將擴大到58個省分。

▲法國在23日經歷了有史以來最熱的一天。（圖／路透）



為了消暑，法國各地民眾紛紛跳進運河與河川裡。體育部長費拉里（Marina Ferrari）呼籲民眾，千萬不要在未經許可或危險的水域游泳。總理勒科爾尼在一場緊急會議前受訪時表示，這是一場「令人悲痛的災難」，自6月18日以來已有40人溺斃，其中大多數是年輕人。

更令人心碎的是，卡龐特拉（Carpentras）檢察官透露，有兩名年僅2歲和4歲的孩童，被母親發現失去意識倒在住家外的車內，經急救後仍不幸身亡。

「歐米茄阻塞」發威 熱穹現象籠罩歐洲

這波極端熱浪是由「阻擋高壓」（Omega block，又稱歐米茄阻塞）的天氣型態所引發。一大團熱空氣被困在較涼的氣流系統之間，加上氣候變遷加劇，導致氣溫一天比一天高。世界氣象組織（WMO）指出，歐洲暖化的速度是全球平均的兩倍以上，這讓長時間的高溫現象變得越來越常見。

▲法國民眾搶購電風扇。（圖／路透）



法國氣象局坦言，目前的狀況堪比2003年8月那場奪走歐洲估計8萬條人命的熱浪，且目前還無法確定這波高溫會持續多久。預計要到週五，大西洋沿岸地區才會開始逐漸降溫。這不僅影響民眾的身心健康，也迫使企業必須做出因應，更讓穀物收成面臨危機。

各國熱到發燙 學校停課、景點關閉

不僅法國，英國、義大利、瑞士和西班牙也同樣酷熱難耐，高溫甚至迫使包含艾菲爾鐵塔在內的觀光景點暫時關閉。

義大利：衛生部對15個城市發布最高級別警報，當局採取措施減少部分行業的工作負載。預計阿爾卑斯山和亞平寧山脈上空將出現風暴，並帶來豪雨、強風和冰雹。

▲英國南部23日氣溫可能創下6月新高紀錄。（圖／路透）



英國：南部23日氣溫恐高達攝氏37度，可能創下6月新高紀錄，數十所學校計畫提早放學，交通路網也因高溫導致火車取消或減速慢行。

西班牙：氣象局發布紅色警戒，警告恐出現攝氏44度的危險高溫。為防野火，北部數十個市鎮取消傳統營火活動；馬德里當局則為街友及其他弱勢族群開放避暑中心。

比利時與瑞士：比利時飆升的氣溫迫使布魯塞爾附近的一所小學，將期末考地點移到旁邊比較涼爽的教堂；瑞士聖加侖邦則因高溫及水位過低，限制民眾從河川和湖泊中抽水。