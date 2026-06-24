神戶男「失蹤15年」遭肢解藏冰櫃！　前妻自首認了：是我做的

記者張方瑀／綜合報導

日本兵庫縣神戶市中央區一處公寓日前傳出惡臭，警方入內調查後，赫然在大型冷凍櫃中發現一具遭從腹部砍半的男性遺體，死者疑似已死亡約15年。警方後續追查，將死者現年50歲的前妻望月亞紀依涉嫌遺棄屍體罪逮捕；面對警方訊問，望月主動坦承犯行，「確實是我做的。」

停電解凍散發惡臭 冰櫃驚見「剖半男屍」

綜合日媒報導，據警方表示，今年6月中旬陸續有公寓住戶反映某個房間散發異味，管理公司隨即報警。警方進入屋內調查後，在玄關附近的廚房發現一台上掀式大型冷凍櫃（高約90公分、寬90公分、深50公分）。打開一看，裡面竟藏著一具從腹部被斬為兩半的男性遺體。

死者上半身穿著T恤，下半身穿著四角內褲，研判是在死後遭利器分屍，上下半身被分別裝入袋中，並重疊放置於冷凍櫃內。

警方指出，該冷凍櫃被發現時插頭仍插在插座上，電源開關也維持開啟，但由於房間已停止供電，冷凍櫃無法運作，導致原本被冷凍保存相當長一段時間的遺體解凍並開始腐敗，才散發出陣陣惡臭讓案件曝光。

死亡15年！隱瞞死訊偷離婚 續繳房租避查

警方調查確認，死者為大約15年前居住於該房間、職業不詳的西口豐，若仍在世今年應為57歲。司法解剖結果顯示，雖然死因仍無法判定，但推定死亡時間約落在2011年12月，距今已約15年。

遭到逮捕的望月亞紀為西口豐的前妻，至今仍是該房屋的承租人。警方調查發現，望月涉嫌在2012年前後西口豐死亡時，未將其安葬，而是將遺體裝袋塞入冷凍櫃棄置封存。

為了企圖延遲案件曝光，她當年隱瞞了前夫死訊並辦理離婚，其後也持續支付這間藏有分屍遺體房間的房租。

打電話自首：我做了很過分的事

日前晚間，望月亞紀親自打電話向警方自首，在電話中聲稱「是我做的」。面對警方的訊問，她對遺棄屍體的犯行供認不諱，並供稱，「確實是我做的。我做了很過分的事，無話可說。」

由於她的供詞中亦有暗示殺害前夫的行徑，警方目前除了依遺棄屍體罪嫌偵辦外，也正持續擴大調查她是否涉及殺人罪嫌，詳細案情仍有待進一步釐清。