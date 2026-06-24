神戶男「失蹤15年」遭肢解藏冰櫃！　前妻自首認了：是我做的

記者張方瑀／綜合報導
日本兵庫縣神戶市中央區一處公寓日前傳出惡臭，警方入內調查後，赫然在大型冷凍櫃中發現一具遭從腹部砍半的男性遺體，死者疑似已死亡約15年。警方後續追查，將死者現年50歲的前妻望月亞紀依涉嫌遺棄屍體罪逮捕；面對警方訊問，望月主動坦承犯行，「確實是我做的。」
停電解凍散發惡臭 冰櫃驚見「剖半男屍」
綜合日媒報導，據警方表示，今年6月中旬陸續有公寓住戶反映某個房間散發異味，管理公司隨即報警。警方進入屋內調查後，在玄關附近的廚房發現一台上掀式大型冷凍櫃（高約90公分、寬90公分、深50公分）。打開一看，裡面竟藏著一具從腹部被斬為兩半的男性遺體。
死者上半身穿著T恤，下半身穿著四角內褲，研判是在死後遭利器分屍，上下半身被分別裝入袋中，並重疊放置於冷凍櫃內。
【解析】冷凍庫の損壊遺体は57歳男性と判明、死亡推定は「2011年12月ごろ」https://t.co/huZcBLWybZ— ライブドアニュース (@livedoornews) June 22, 2026
神戸市中央区のマンションの一室で冷凍庫から損壊された男性の遺体が発見された事件で、身元が判明した。遺体は上半身と下半身が臍のあたりで両断され、袋に入れられていたという。 pic.twitter.com/JGZUV8yLVg
警方指出，該冷凍櫃被發現時插頭仍插在插座上，電源開關也維持開啟，但由於房間已停止供電，冷凍櫃無法運作，導致原本被冷凍保存相當長一段時間的遺體解凍並開始腐敗，才散發出陣陣惡臭讓案件曝光。
死亡15年！隱瞞死訊偷離婚 續繳房租避查
警方調查確認，死者為大約15年前居住於該房間、職業不詳的西口豐，若仍在世今年應為57歲。司法解剖結果顯示，雖然死因仍無法判定，但推定死亡時間約落在2011年12月，距今已約15年。
遭到逮捕的望月亞紀為西口豐的前妻，至今仍是該房屋的承租人。警方調查發現，望月涉嫌在2012年前後西口豐死亡時，未將其安葬，而是將遺體裝袋塞入冷凍櫃棄置封存。
為了企圖延遲案件曝光，她當年隱瞞了前夫死訊並辦理離婚，其後也持續支付這間藏有分屍遺體房間的房租。
打電話自首：我做了很過分的事
日前晚間，望月亞紀親自打電話向警方自首，在電話中聲稱「是我做的」。面對警方的訊問，她對遺棄屍體的犯行供認不諱，並供稱，「確實是我做的。我做了很過分的事，無話可說。」
由於她的供詞中亦有暗示殺害前夫的行徑，警方目前除了依遺棄屍體罪嫌偵辦外，也正持續擴大調查她是否涉及殺人罪嫌，詳細案情仍有待進一步釐清。
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