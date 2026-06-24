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美參眾院聯手通過「終止伊朗戰爭」　 川普民調34%創任內新低

▲▼美國總統川普（Donald Trump）（圖／路透）

▲美國總統川普的施政滿意度慘跌至34%。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國聯邦參議院23日以50票贊成、48票反對，通過了一項《戰爭權力決議》（war powers resolution），要求總統川普（Donald Trump）停止對伊朗的軍事行動。最新民調更顯示，這場衝突已讓川普的施政滿意度慘跌至34%，平了任內最低紀錄，恐將嚴重衝擊共和黨年底的期中選舉選情。

參眾兩院聯手出擊！近50年來首度下令撤軍

根據《路透社》報導，這項決議案本月稍早已經在聯邦眾議院驚險過關。在參議院的投票中，結果大致呈現政黨分野，但仍有4名共和黨參議員「倒戈」加入民主黨陣營投下贊成票。

這不僅反映出共和黨內部的擔憂，更是自1973年《戰爭權力法》（War Powers Act）頒布以來，國會參眾兩院首度雙雙通過決議，直接下令總統將美國武裝部隊從敵對行動中撤離。

雖然白宮官員對此不以為然，堅稱《戰爭權力法》違憲且不具約束力，並強調相關敵對行動早在4月7日就隨著停火協議終止，但這對川普來說仍是一次重大的政治挫敗。

專家指出，川普政府預計將向國會要求數百億美元來替這場戰爭買單，若未來與伊朗的談判破裂，這項決議也將對川普重啟戰火形成極大壓力。

僅24%美國民眾覺得「開戰值得」　停火協議遭看衰

除了國會內部出現雜音，美國民眾似乎也不買單。根據《路透社／益普索》（Reuters/Ipsos）公佈的最新民調，只有24%的美國民眾認為這場自2月28日開打的戰爭「值得付出這些代價」，高達半數受訪者直言根本不值得。

儘管川普已在6月17日與伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）簽署初步協議，重開遭封鎖的油氣航運路線，促使全球油價回跌，但對多數美國人而言，現今的汽油價格依舊比戰前貴上許多。

民調指出，高達63%的美國人認為這份協議不太可能為兩國帶來長久和平，就連共和黨自家人也有一半不看好。

通膨與移民爭議夾擊　川普施政滿意度跌剩34%

這場戰爭沉重打擊了川普的人氣。民調顯示，川普的整體施政滿意度已跌至34%，回到了他在四月份創下的第二任期最低點；而在「處理生活成本」方面的滿意度更慘跌至22%，逼近任內最低，甚至低於前任總統拜登（Joe Biden）卸任時的數字。

川普當年靠著保證降低通膨、遠離燒錢國外戰爭的承諾贏得2024年大選，如今卻面臨國內通膨高漲，加上強硬驅逐非法移民引發致命衝突等爭議，讓他流失大量支持。

這股民怨也讓共和黨盟友們在11月3日期中選舉的國會保衛戰拉響警報；數據顯示，目前僅有17%的獨立登記選民表示願意把票投給共和黨候選人，大幅落後給民主黨的34%。

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