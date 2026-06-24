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川普欲限制「解凍資產」用途　伊朗嗆：我們自己決定

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

為了結束戰爭，美國與伊朗上週簽署了框架協議，並在瑞士完成首輪談判。然而，針對協議中最核心的「核子檢查」與「凍結資產」等關鍵問題，雙方卻出現嚴重分歧。

核子檢查與凍結資產成羅生門

根據《路透社》報導，這份框架協議本身並未對伊朗的核子計畫施加限制，而是留待未來60天的談判中解決。川普在社群媒體上發文狂讚，「伊朗已經完完全全同意，在未來很長一段時間（無限期！！！）接受最高級別的核子檢查。」

不過，伊朗方面卻直接打臉，否認在談判中曾討論過核子計畫，更強調完全沒有同意邀請國際原子能總署（IAEA）的核查人員重返該國。

除了核子檢查，雙方對於海外遭凍結資金的使用方式也各執一詞。川普表示，任何解凍的資產都必須用於向美國購買食品與醫療物資；但伊朗駐日內瓦聯合國大使巴赫雷尼（Ali Bahreini）則強硬反擊，強調「這筆錢怎麼花將由伊朗自己決定」。

目前，華府已同意暫緩對伊朗制裁60天，允許德黑蘭出售石油以收取貨款。

荷莫茲海峽通行費爆爭議　美國務卿嗆：絕對不准收

儘管協議前景未明，但初步共識已讓平時負責全球五分之一能源運輸的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）恢復通行，國際油價也順勢跌至2月28日開戰以來的最低點。聯合國航運機構指出，目前正全力撤離因伊朗封鎖水道而受困的1.1萬名船員。

協議要求伊朗在60天內允許船隻自由通行，但伊朗預告，期滿後可能會向過往船隻徵收通行費。伊朗與阿曼發表聯合聲明，強調兩國對該水道的「主權權利」，阿曼也已協調提供臨時海上走廊。

對此，正在訪問波斯灣盟國的美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）態度強硬地警告，在任何最終協議中，絕對不允許伊朗在該海峽收取通行費。

3000億美元重建基金曝光　黎巴嫩戰火卻成絆腳石

這份終戰協議不僅呼籲立即結束戰爭（包含黎巴嫩戰事）、解除制裁與解凍資產，更勾勒了一項高達3000億美元（約台幣9.7兆元）的投資基金，專門用於伊斯蘭共和國的戰後重建。

然而，以色列在黎巴嫩對抗受伊朗支持的「真主黨」（Hezbollah）的戰事，依舊是個難解的癥結點。伊朗要求以色列必須從黎巴嫩撤軍，但以色列堅持要在黎南維持「安全區」以保護自家士兵與平民。

就在以色列與黎巴嫩於華府重啟談判的同時，黎巴嫩衛生部指控，以軍在黎南的砲火又造成兩人死亡，讓真主黨痛批以色列公然違反了自週日以來好不容易維持的停火協議。

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