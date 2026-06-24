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外星科技？伊朗無人機「詭異水母陣」擊落F-15　美情報圈吵翻了

▲▼　F-15E「打擊鷹」戰機（Strike Eagle）。（圖／達志影像／美聯社）

▲F-15E「打擊鷹」戰機（Strike Eagle）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美軍一名F-15E飛官4月在伊朗上空遭擊落。他在彈射逃生前，親眼目睹多架伊朗無人機在空中集結，宛如一體般移動，組成詭異的「水母」隊形。這段不可思議的證詞，目前已在美國情報圈引發激烈爭論與熱議。

驚睹「無人機雷區」：簡直是外星人科技

根據CNN報導，熟知證詞的消息人士透露，這名飛行員供稱，當時有多架無人機彼此連結，像巨大形體般在空中盤旋，而較小型的無人機跟隨在大型無人機下方，宛如「水母的觸手」。「這簡直是真正的外星人玩意（Real alien sh*t），」飛行員形容，這宛如一片由無人機構成的「雷區」。

若說法屬實，代表伊朗無人機技術已取得令人擔憂的驚人進展。初步報告甚至懷疑，這個詭異陣型可能就是協助伊朗擊落美軍戰機的元凶。

兩度遭擊落又腦震盪　情報官質疑：是海市蜃樓？

這起事件是美伊衝突中，美軍軍機首次在伊朗上空遭擊落。該名飛官3月初才在科威特上空遭友軍誤擊逃生，4月初出任務再度遭殃。戰機墜毀後美軍展開大搜救，同機的武器系統官也在躲藏逾一天後脫困。

然而，因飛行員墜機時受到腦震盪，情報官員對「水母」證詞抱持懷疑。他們質疑飛官是真的目擊了美國一無所知的成熟軍事科技、剛好撞見伊朗的秘密測試，又或者只是沙漠中的海市蜃樓？

此外，目前尚不清楚同機的武器系統官是否也看見該編隊。針對此事，美國中央司令部尚未正面回應。

背後有中俄相助？「網狀網路」恐成致命威脅

儘管美國情報機構從未評估過伊朗具備如此高階的協同能力，但知情人士指出，伊朗發展無人機技術的過程中，持續收到中國與俄羅斯的暗中援助。

飛行員描述的技術專業術語為「一對多網狀網路」（one-to-many meshed networking），能讓操作員同時指揮多架無人機，目前據信中俄皆具備此能力。

無人機作戰專家貝茨（Emma Bates）警告，防禦這種協同威脅將付出極其龐大的代價，若這些無人機能協調成特定形狀維持住，且載有爆裂物、還能保留備用資源發動第二波攻擊，將是極具殺傷力的戰術。

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