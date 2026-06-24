韓股狂瀉近10%！監管機構才示警「半導體過熱」　散戶遭血洗

▲韓國綜合股價指數（KOSPI）23日終場狂瀉近10%。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

南韓股市23日遭遇猛烈拋售潮！由於韓國監管機構日前才針對半導體產業過熱發出警告，並點出槓桿型ETF的潛在危機，引發外資瘋狂倒貨晶片類股。韓國綜合股價指數（KOSPI）23日終場狂瀉近10%，不僅跌破前一日的9100點歷史關卡，更創下3個多月來的最慘單日跌幅，讓滿手籌碼的散戶哀鴻遍野，受傷慘重。

權值雙雄雙雙跳水 大盤慘觸熔斷機制

根據《路透社》報導，KOSPI指數23日猶如大怒神般急墜，終場狂跌910.71點，跌幅高達9.99%，收在8203.84點。這是自今年3月4日以來，韓國股市面臨的最嚴重單日暴跌。

其中，佔據大盤權重半壁江山的兩大指標性企業三星電子（Samsung Electronics）與SK海力士（SK Hynix），股價雙雙重挫超過12%，導致數十億美元的市值瞬間灰飛煙滅。這波無差別拋售引發的劇烈跌幅，甚至一度觸發了市場的熔斷機制，迫使午盤全面暫停交易長達20分鐘。

散戶瘋狂融資進場 專家憂：核准槓桿ETF簡直火上澆油

回顧22日，KOSPI指數才在三星與SK海力士的領漲下，風光突破9100點大關，兩家公司在KOSPI的權重占比合計超過50%，對大盤走勢有著絕對的生殺大權，沒想到短短一天內風雲變色。

中信里昂（CLSA）首席股市策略師芮德曼（Alexander Redman）直言，這次的劇烈回檔不僅凸顯了市場極度不穩定，更印證了外界對於「股市漲幅已達危險邊緣」的擔憂。

芮德曼特別點出散戶在其中的角色，他表示，目前市場主要由一般投資人所主導，這點非常令人憂心。

他強調，雖然整體融資餘額相對於總市值的比例並不算高，但散戶大量依賴借貸操作仍是一大隱患。更讓他無奈的是，主管機關竟然放行了連結單一個股的槓桿型ETF，此舉無疑是在高度投機的市場情緒上「火上澆油」。

監管機構坦承疏失：放行晶片基金流於草率

面對市場的大幅震盪，韓國金融監督院（FSS）也出面表態。院長李燦鎮（Lee Chan-jin）22日在例行記者會中鬆口承認，官方在審批與國內頂尖晶片股連結的槓桿型基金時，確實有些流於草率，而這項決策也在無形中推波助瀾，進一步加劇了這波股市的劇烈波動。