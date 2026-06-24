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談判恐又陷僵局　伊朗不讓IAEA核調查：無法確認鈾濃縮活動已停止

▲美國與伊朗。（左圖／VCG；右圖／達志影像／美聯社）

▲美國與伊朗。（左圖／VCG；右圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

國際原子能總署（IAEA）近期表示，雖然今年6月初曾對伊朗布什爾核電廠（Bushehr Nuclear Power Plant）進行例行檢查，但自2025年美國與以色列對伊朗發動轟炸、導致多處核設施受損以來，IAEA已約一年無法進入相關設施查核，因此無法確認伊朗是否已全面停止鈾濃縮活動。

IAEA署長葛羅西（Rafael Grossi）本月稍早指出，由於無法進入受損核設施，國際原子能總署目前無法有效履行《核不擴散條約》（NPT）保障監督協議下的職責。

葛羅西表示，「因此，除了布什爾核電廠之外，原子能總署目前無法行使其權利，也無法有效履行在《核不擴散條約》保障協議下的義務。」

IAEA先前曾表示，由於缺乏現場查核能力，無法驗證伊朗是否已依照承諾暫停所有鈾濃縮活動，這也成為美伊後續核談判的重要爭議之一。

伊朗國會去年夏天通過法案，限制與IAEA合作並暫停部分核查工作。不過，伊朗官方通訊社IRNA報導指出，伊朗從未完全切斷與IAEA的合作，相關法令也允許IAEA檢查人員依個案安排進入仍在運作中的核設施。

根據IRNA說法，布什爾核電廠便屬於可接受檢查的「運作中核設施」，因此IAEA得以於本月初完成例行查核。

伊朗外交部發言人日前也表示，伊朗將依照現行程序以及國會通過的決議，持續與國際原子能總署合作。

美國總統川普近日則多次宣稱，伊朗已同意接受國際核查，甚至聲稱相關檢查將持續「無限期」進行。然而，伊朗方面否認曾在近期瑞士談判中做出此類承諾，雙方對核查安排的說法仍存在明顯落差。

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