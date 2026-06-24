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美國放寬限制！　伊朗隊世足獲准「提早2天」入境備戰

▲▼世足伊朗隊。（圖／路透）

▲美國放寬對伊朗國家足球隊的旅行安排限制。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合外電報導

隨著美伊兩國因近4個月的戰爭陷入高度緊張，2026年世界盃賽場上也點燃了政治外交戰。美國國土安全部23日宣布，將放寬對伊朗國家足球隊的旅行安排限制，允許球隊在26日第三場小組賽前兩天入境。

美放寬世足限制　伊朗獲准賽前兩天入境

根據NBC報導，國土安全部發言人證實，為了配合本屆世界盃其他參賽國家所享有的參賽準備時間，官方決定修改伊朗隊的入境規範。

發言人指出，「針對伊朗隊6月26日在西雅圖進行的第3場比賽，伊朗隊已獲准在賽前兩天入境美國。」這相較於前兩場比賽只給予24小時的短暫入境窗口，多出了一天的時間，能讓球員有更多調整與備戰的空間。

來回通勤墨西哥大本營　教練怒轟：世足最受壓迫

這項禁令的放寬，源自於伊朗隊先前遭受的嚴苛待遇。伊朗隊原本計畫在亞利桑那州圖森（Tucson）進行集訓，但其大本營在5月底突然被強制遷往墨西哥邊境城市蒂華納（Tijuana）。

在嚴格的旅行限制下，伊朗隊前兩場比賽必須在開賽前一天，匆忙從墨西哥大本營通勤飛往美國賽場，並在比賽結束當晚立刻被驅逐出境。相較於其他47支球隊都能提早抵達城市、並在賽後留下來進行恢復訓練，伊朗隊的待遇極其不對等。

這讓伊朗隊總教練忍無可忍，公開痛批他的球員們是「整個世界盃中受壓迫最嚴重的球隊」，伊朗足球協會更準備向世界盃主辦單位國際足球總會提出正式申訴。

川普曾喊為了安全　國土安全部：比照其他國增加時間

針對這項爭議，白宮國際足總專案小組負責人朱利安尼（Andrew Giuliani）近日就曾暗示有積極討論修改政策的可能性。事實上，美國總統川普（Donald Trump）今年3月曾表示，雖然歡迎伊朗參加世界盃，但基於「他們的生命與安全」考量，伊朗隊不宜在賽事之間停留美國境內。

國土安全部發言人強調，雖然這次多給了伊朗隊一天的準備時間，但基本原則不變，球隊仍被要求在26日西雅圖比賽結束當晚（即比賽完的當晚）立刻離境返回蒂華納。

聲明指出，「總統希望大家把焦點放在球場上真正發生的事，我們依然致力於為球員、工作人員與球迷提供盡可能安全的賽事，確保大本營和訓練場地一切安全無虞。」

攸關晉級關鍵　26日迎戰埃及

儘管背後有著沉重的政治煙硝味，伊朗隊在場上的表現依舊頑強，前兩場在洛杉磯的比賽皆以平手收場。

他們26日將在西雅圖迎戰埃及，只要能在這場關鍵戰役中奪下勝利，伊朗就有機會突破重圍、順利晉級下一輪。截至目前為止，國際足總與伊朗官方尚未對這項最新旅行放寬政策作出進一步回應。

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