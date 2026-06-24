美伊終戰協議後　滯留波斯灣1.1萬船員終於能回家

▲荷莫茲海峽重新陸續開放。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

聯合國轄下國際海事組織（International Maritime Organization，IMO）23日表示，在美國與伊朗達成終戰協議後，將啟動大規模撤離行動，協助超過1萬1000名滯留波斯灣的船員安全離開區域。

法新社報導，國際海事組織秘書長杜明奎（Arsenio Dominguez）發表聲明指出，這項行動將與伊朗、阿曼、區域內沿海國家、美國以及航運業者密切合作執行。杜明奎表示，「我們已取得必要的安全保證，並全面確認安全航行條件，以支援這些行動。」

美國與伊朗上周達成結束中東戰爭的協議後，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）逐步恢復開放，區域航運活動也開始回升。

根據國際海事組織引用的阿曼航海通告，船隻目前可依疏散計畫使用兩條穿越荷莫茲海峽的臨時航道，相關單位將逐一聯繫船舶，提供進一步航行指示。

國際海事組織表示，未來將每日發布報告，更新安全離開區域的船舶數量與撤離進度。

美國與以色列於2月28日對伊朗發動空襲後，伊朗實際封鎖荷莫茲海峽，導致全球能源供應鏈受到衝擊。戰爭期間，國際油價大幅上漲，石油、天然氣及包括肥料在內的重要大宗商品運輸也受到嚴重干擾。

隨著停火協議生效，海運交通逐漸恢復。能源市場情報公司Kpler數據顯示，22日共有至少36艘運輸大宗商品的船舶通過荷莫茲海峽，創下自戰爭爆發以來最高單日通行紀錄。