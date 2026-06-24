　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

美伊終戰協議後　滯留波斯灣1.1萬船員終於能回家

▲荷莫茲海峽重新陸續開放。（圖／路透）

▲荷莫茲海峽重新陸續開放。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

聯合國轄下國際海事組織（International Maritime Organization，IMO）23日表示，在美國與伊朗達成終戰協議後，將啟動大規模撤離行動，協助超過1萬1000名滯留波斯灣的船員安全離開區域。

法新社報導，國際海事組織秘書長杜明奎（Arsenio Dominguez）發表聲明指出，這項行動將與伊朗、阿曼、區域內沿海國家、美國以及航運業者密切合作執行。杜明奎表示，「我們已取得必要的安全保證，並全面確認安全航行條件，以支援這些行動。」

美國與伊朗上周達成結束中東戰爭的協議後，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）逐步恢復開放，區域航運活動也開始回升。

根據國際海事組織引用的阿曼航海通告，船隻目前可依疏散計畫使用兩條穿越荷莫茲海峽的臨時航道，相關單位將逐一聯繫船舶，提供進一步航行指示。

國際海事組織表示，未來將每日發布報告，更新安全離開區域的船舶數量與撤離進度。

美國與以色列於2月28日對伊朗發動空襲後，伊朗實際封鎖荷莫茲海峽，導致全球能源供應鏈受到衝擊。戰爭期間，國際油價大幅上漲，石油、天然氣及包括肥料在內的重要大宗商品運輸也受到嚴重干擾。

隨著停火協議生效，海運交通逐漸恢復。能源市場情報公司Kpler數據顯示，22日共有至少36艘運輸大宗商品的船舶通過荷莫茲海峽，創下自戰爭爆發以來最高單日通行紀錄。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
269 0 6813 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
艾莉絲女兒在法求學遭霸凌　她出奇招校方態度秒變
一片橘紅「米克拉颱風遺毒」　全台多雨要來了
41歲C羅終結進球荒　被問對手梅西冷回應
台東玄濟宮深夜遭人潑穢物！尬電師父直播到一半愣住
今雨擴大！　米克拉颱風明加速「全台下3天」
英格蘭0比0踢和迦納　晉級懸念延至末輪
美股收黑費半跌逾1100點！　台積電ADR重挫近7％

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

韓股狂瀉近10%！監管機構才示警「半導體過熱」　散戶遭血洗

美國放寬限制！　伊朗隊世足獲准「提早2天」入境備戰

美伊終戰協議後　滯留波斯灣1.1萬船員終於能回家

伊朗駁國際原子能總署入境　川普堅稱：德黑蘭接受無限期核檢驗

以黎談判展開！　以色列點名關鍵因素：兩國恐走向災難

SpaceX發行5檔債券　籌8000億推AI計畫

伊朗阿曼擬收荷莫茲海峽服務費　美：國際水域無權收費

美股收黑費半跌逾1100點！　台積電ADR重挫近7％

美知名主播母親今年2月遭人綁架　神秘字條曝「人已死亡」

米克拉強撲日本「雙颱夾擊」狂灌雨　專家警告：2地長時間豪雨

哈蘭德「梅開二度」率挪威闖32強　維京划船應援太震撼　下場決戰姆巴佩登世足必看

孫淑媚超美妝容「全都自己化」　單身12年..交往條件「對我好」

梅西18球登世界盃進球王　破紀錄夜卻爆VAR爭議　阿根廷2：0奧地利闖32強

熱錢太瘋狂！央行實質鬆綁「想都別想」？揭開自住客撿便宜最後底牌｜地產詹哥老實說完整版 EP315

新竹空軍基地傳爆炸聲！黑煙直竄天際　救護車駛入營區

19歲男調侃「喪屍煙彈品質差又貴」！藥頭氣炸追打　遭反殺肚破腸流

隔28年後重返世界盃即2連勝　挪威提前出線成歷史第6隊！

牡丹鸚鵡拒戴推薦帽子　下秒直接甩飛超有個性

93歲嬤頭七「不速之客」爬進靈堂　子孫連擲2聖筊淚崩：阿嬤回來了

檢方聲請羈押！2.4萬粉育兒女網紅毒駕撞店 　「車上竟載3歲女兒」

韓股狂瀉近10%！監管機構才示警「半導體過熱」　散戶遭血洗

美國放寬限制！　伊朗隊世足獲准「提早2天」入境備戰

美伊終戰協議後　滯留波斯灣1.1萬船員終於能回家

伊朗駁國際原子能總署入境　川普堅稱：德黑蘭接受無限期核檢驗

以黎談判展開！　以色列點名關鍵因素：兩國恐走向災難

SpaceX發行5檔債券　籌8000億推AI計畫

伊朗阿曼擬收荷莫茲海峽服務費　美：國際水域無權收費

美股收黑費半跌逾1100點！　台積電ADR重挫近7％

美知名主播母親今年2月遭人綁架　神秘字條曝「人已死亡」

米克拉強撲日本「雙颱夾擊」狂灌雨　專家警告：2地長時間豪雨

違反物理學！C羅神仙級「魔法彎曲球」破網　粉碎外界質疑

全聯今年業績衝2300億！　林敏雄再拚零售業霸主

韓股狂瀉近10%！監管機構才示警「半導體過熱」　散戶遭血洗

黃大煒情斷31年女友爆內幕！「Vicky私改版稅帳戶」成翻臉導火線

美國放寬限制！　伊朗隊世足獲准「提早2天」入境備戰

法主帥德尚母過世離隊奔喪、挪威一役將缺陣！全隊訓練場默哀

吳明賢心梗啟示　3吃法「最傷心血管」不是少油就行

美伊終戰協議後　滯留波斯灣1.1萬船員終於能回家

明防強對流！　2天「劇烈天氣」雨最大

伊朗駁國際原子能總署入境　川普堅稱：德黑蘭接受無限期核檢驗

【吸毒還上路】彰化貨櫃車逆向撞民宅　大紙捲散滿地...運將毒駕還帶槍

國際熱門新聞

米克拉強撲日本「雙颱夾擊」狂灌雨

男遭肢解藏冷凍庫15年　前妻被逮

美股收黑費半跌逾1100點！　台積電ADR重挫近7％

主播母親遭人綁架　神秘字條曝人已死亡

馬斯克爆憂中侵台衝擊晶片　示警川普

德黑蘭否認同意核檢查　川普堅稱伊朗同意

韓29歲女消防員遭長官灌酒輕生　李在明震怒

伊朗阿曼擬收荷莫茲海峽服務費　美：國際水域無權收費

SpaceX發行5檔債券　籌8000億推AI計畫

重演侵烏劇本？　普丁驚爆「醞釀混合戰」

以黎談判展開！　以色列點名關鍵因素：兩國恐走向災難

工作37年幾乎不請假　男退休2個月猝逝

路透：中油油輪「載200萬桶原油」駛離荷莫茲

太子集團「軍師」日本落網　竟持菁英簽證

更多熱門

相關新聞

伊朗駁國際原子能總署入境　川普堅稱：德黑蘭接受無限期核檢驗

伊朗駁國際原子能總署入境　川普堅稱：德黑蘭接受無限期核檢驗

美國總統川普23日駁斥伊朗官員有關國際原子能總署（IAEA）檢查安排的說法，強調德黑蘭已同意接受核調查，並表示美方掌握相關承諾，「百分之百確定」。

伊朗阿曼擬收荷莫茲海峽服務費　美：國際水域無權收費

伊朗阿曼擬收荷莫茲海峽服務費　美：國際水域無權收費

光是「去川普化」還不夠　還必須「去倚美化」

光是「去川普化」還不夠　還必須「去倚美化」

德黑蘭否認同意核檢查　川普堅稱伊朗同意

德黑蘭否認同意核檢查　川普堅稱伊朗同意

路透：中油油輪「載200萬桶原油」駛離荷莫茲

路透：中油油輪「載200萬桶原油」駛離荷莫茲

關鍵字：

美國伊朗波斯灣荷莫茲海峽

讀者迴響

熱門新聞

玄濟宮深夜遭人潑穢物　信徒怒喊報警

今雨擴大！　米克拉颱風明加速「全台下3天」

米克拉「被咬一塊」變回中颱　路徑有變

即／台南20歲孕婦遭輾過　轎車駕駛肇逃

育兒女網紅「載3歲女兒」毒駕撞店　懷孕10次才得子

即／育兒女網紅毒駕　被法院羈押

主管下班傳LINE霸凌？勞動部曝標準

黑令旗踢館後　「尬電」玄濟宮首發聲

他不滿女友同學「頻上門」　竟持刀刺死

米克拉強撲日本「雙颱夾擊」狂灌雨

進100球也沒用！韓怒轟世界盃有漏洞

艾莉絲女兒在法求學遭霸凌　她出奇招校方態度秒變

今可能雙颱共舞　最新路徑都大迴轉

喪屍煙彈廢掉小老弟！醫揭「毀滅3部曲」：射了也沒快感

汶汶遭砍住院治療中　傳狂粉「到醫院堵人」

更多

最夯影音

更多
哈蘭德「梅開二度」率挪威闖32強　維京划船應援太震撼　下場決戰姆巴佩登世足必看

哈蘭德「梅開二度」率挪威闖32強　維京划船應援太震撼　下場決戰姆巴佩登世足必看
孫淑媚超美妝容「全都自己化」　單身12年..交往條件「對我好」

孫淑媚超美妝容「全都自己化」　單身12年..交往條件「對我好」

梅西18球登世界盃進球王　破紀錄夜卻爆VAR爭議　阿根廷2：0奧地利闖32強

梅西18球登世界盃進球王　破紀錄夜卻爆VAR爭議　阿根廷2：0奧地利闖32強

熱錢太瘋狂！央行實質鬆綁「想都別想」？揭開自住客撿便宜最後底牌｜地產詹哥老實說完整版 EP315

熱錢太瘋狂！央行實質鬆綁「想都別想」？揭開自住客撿便宜最後底牌｜地產詹哥老實說完整版 EP315

新竹空軍基地傳爆炸聲！黑煙直竄天際　救護車駛入營區

新竹空軍基地傳爆炸聲！黑煙直竄天際　救護車駛入營區

熱門快報

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

連續簽到抽韓團演唱會門票

連續簽到抽韓團演唱會門票

即日起至7/6，下載新聞雲APP，連續簽到抽《2026 KOREA HOT TAIPEI》雙人門票！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面