以黎談判展開！　以色列點名關鍵因素：兩國恐走向災難

▲以色列與黎巴嫩展開談判。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

以色列駐美大使萊特（Yechiel Leiter）23日警告，以色列與黎巴嫩正「走向火車相撞般的災難」，原因是真主黨（Hezbollah）仍持續存在於黎巴嫩境內，加上伊朗對黎巴嫩的影響力，恐危及美國推動以黎全面和平協議的目標。

以色列與黎巴嫩在美國華府展開第5輪談判，雙方從未建立外交關係。川普政府希望透過這輪談判，推動兩個鄰國達成全面和平協議。

萊特在開場致詞中表示，真主黨在黎巴嫩的持續存在，以及伊朗對黎巴嫩的影響，可能使談判偏離軌道。他強調，「伊朗的角色就是離開黎巴嫩。」

萊特說，黎巴嫩政府有責任行使自身主權，而所謂主權，意味著伊朗不能再介入黎巴嫩事務，也不能對黎巴嫩施加惡意影響。

不過，美國與伊朗簽署的諒解備忘錄（MOU）要求黎巴嫩全面停火，這最終可能保護真主黨的存在。伊朗也因以色列對黎巴嫩的空襲而延後與美國進一步談判，使德黑蘭得以在黎巴嫩議題上施壓。

美伊談判期間，雙方同意設立「衝突降溫小組」（deconfliction cell），以確保黎巴嫩停火落實，但以色列並未被納入這項機制。萊特表示，這類安排並非必要，「以色列與黎巴嫩並非處於衝突狀態，因此問題不在於衝突降溫，需要的只是與黎巴嫩協調。」

以色列與黎巴嫩談判預計持續3天，內容包括政治與軍事層級討論。美方希望透過雙軌磋商，推動兩國就安全安排與長期和平框架取得進展。