SpaceX發行5檔債券　籌8000億推AI計畫

▲SpaceX。（圖／路透社）
記者張靖榕／綜合報導
馬斯克旗下太空探索科技公司SpaceX正大舉籌措資金，以支應龐大的人工智慧（AI）投資計畫。知情人士透露，SpaceX已啟動5檔美元債券發行案，目標至少籌資250億美元（約新台幣7928億元），並已吸引約850億美元（約新台幣2.7兆元）認購，顯示市場需求相當強勁。
路透報導，這次發債涵蓋5年期、7年期、10年期、20年期及30年期等5種期限的優先無擔保債券。根據發行文件，募集資金將用於償還過渡貸款，以及作為一般企業營運用途。
SpaceX近期積極推動AI發展計畫，相關布局涵蓋資料中心、運算硬體及電力基礎設施等領域，預計未來數年將投入數百億美元資本支出。市場認為，此次大規模發債正是為支應相關投資需求。
消息人士指出，這也是SpaceX首次發行投資級美元債券。信評機構上周已給予SpaceX投資級評等，反映市場對其財務狀況及未來成長前景抱持信心。
根據路透取得的文件，美國銀行（Bank of America）、花旗集團（Citigroup）、摩根大通（JPMorgan Chase）、高盛集團（Goldman Sachs）及摩根士丹利（Morgan Stanley）共同負責這次債券銷售作業。
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