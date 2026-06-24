伊朗阿曼擬收荷莫茲海峽服務費　美：國際水域無權收費

▲荷莫茲海峽。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

伊朗與阿曼近日宣布，將研究針對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）設立管理服務費，引發國際關注。對此，正在波斯灣訪問的美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）23日強調，荷莫茲海峽屬於國際水道，任何國家都無權對通行船隻徵收通行費或其他費用。

盧比歐：國際航道任何國家都無權收費

盧比歐23日抵達阿拉伯聯合大公國（UAE，阿聯）後接受媒體訪問表示，荷莫茲海峽是國際航運要道，「任何國家都不被允許在國際水道上徵收通行費或費用，這是現行國際法。」他表示，美方不需要特別說服區域內其他國家接受這項立場，「我想這個區域所有國家都會同意我們的看法。」

盧比歐此行將訪問阿聯、科威特及巴林，並於25日與波斯灣合作理事會（GCC）成員國代表會晤。美國國務院表示，相關討論將聚焦美伊終戰諒解備忘錄（MOU）、荷莫茲海峽航運自由，以及維護區域和平與穩定等議題。

伊朗、阿曼企圖研擬徵收服務費

根據美國與伊朗日前簽署的終戰備忘錄，伊朗承諾在未來60天內盡最大努力確保商船能免費且安全往返波斯灣（Persian Gulf）與阿曼海（Sea of Oman）。備忘錄也提到，伊朗、阿曼及其他波斯灣國家將共同討論荷莫茲海峽未來的管理與海事服務安排。

不過，伊朗與阿曼稍早表示，兩國將研究針對荷莫茲海峽設立管理服務費，並強調對該航道擁有主權。伊朗上周更透露，相關海事服務費可能在目前60天免費通行期限結束後開始實施。

川普：若協議破局恐對通行船隻收費作為補償

美國總統川普此前則表示，停火期間的60天內荷莫茲海峽將免收通行費，而60天期滿後原則上也不會收費；但若美伊未能達成最終協議，美國可能對通行船隻徵收費用，作為維護中東安全與航運自由的補償。

荷莫茲海峽是全球最重要的能源運輸通道之一，戰前約有全球五分之一的石油與天然氣經由此處運送。