美知名主播母親今年2月遭人綁架　神秘字條曝「人已死亡」

▲美國NBC《今日秀》主播莎凡娜（Savannah Guthrie）高齡84歲的母親今年2月遭人綁架，至今下落不明。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

全美知名的NBC《今日秀》（Today Show）知名女主播莎凡娜（Savannah Guthrie）的母親南西（Nancy Guthrie）今年2月疑似在家中遭人綁架，至今仍未找到人。外媒最新消息指出，多名清楚調查進展的執法消息人士透露，今年2月一份寄給媒體的字條寫到，南西已身亡，字條據信是綁匪寄出的。

住家外留血跡 監視器拍到可疑男子

根據CNN報導，南西居住在亞歷桑納州土桑市（Tucson）市，今年2月疑似在家中遭人綁架，至今仍未找到人。警方調查，南西最後一次現身是在1月31日晚間，事後他們在南西住家附近發現血跡，經鑑定血跡中的DNA就是南西的。

另外，警方調查南西住家門口的監視器後，發現監視器拍到一名戴著面罩、疑似持槍的男子出現在住宅附近，警方因此認為南西是被人強行帶走，而非自行離家。

案發後不久，多家媒體陸續收到署名不明的勒索信，第一封內容宣稱南希仍活著，但情緒十分恐懼，還要求家屬支付數百萬美元的加密貨幣作為贖金。

第二封字條突轉折 稱綁後不久已死亡

至於後續寄出的第二封字條，內容則出現重大轉折，多名清楚調查進展的執法消息人士透露，字條中聲稱南西在被綁架不久後就意外死亡，但強調死亡並非刻意造成。不過，字條中並未要求家屬支付費用換取遺體，也沒有出現任何道歉內容。

儘管相關說法讓案情更加嚴峻，但截至目前為止，執法人員仍未尋獲南西遺體，也尚未正式宣布南西的死訊，FBI與地方警方仍在持續偵辦，全力追查南西下落及嫌犯身分，希望釐清事件真相。