米克拉強撲日本「雙颱夾擊」狂灌雨　專家警告：2地長時間豪雨

▲米克拉、無花果雙颱預估北上夾擊日本。（圖／翻攝RAMMB／CIRA）



記者許力方／綜合報導

太平洋雙颱都往日本去？日本周邊海域進入雙颱風發展階段，日本氣象廳表示， 7號中颱「米克拉」持續維持強烈勢力，未來可能朝日本方向北上，最快26日（周五）前後接近沖繩，不排除27至28日（周六至日）影響西日本、東日本，甚至波及關東地區。

米克拉維持強勢 路徑不排除一路北上

根據日本最新預測，米克拉可能在26日前後接近沖繩，之後逐步轉向北方。日本氣象協會分析，目前路徑仍存在變數，但影響西日本、東日本的可能性正在升高，關東地區也需持續留意後續變化。

▼日本氣象廳預估，米克拉將影響九州地區。（圖／日本氣象廳）



豪雨恐比颱風先到 長崎、熊本警戒線狀降水帶

日本氣象廳提醒，在颱風本體靠近前，日本西部已先受到梅雨鋒面增強影響，暖濕空氣持續輸送水氣到九州附近的滯留鋒面，使降雨快速增強。其中長崎縣與熊本縣被點名，24日中午過後可能形成線狀降水帶，將有短時間強降雨風險；且即便鋒面階段結束，後續仍可能接續受到米克拉颱風影響，導致長時間降雨。

雙颱風增添變數 專家示警豪雨時間恐拉長

專家指出，米克拉東側帶有大量水氣，在北上過程中可能持續將暖濕空氣輸送至梅雨鋒面與鋒面低氣壓區域，使豪雨提前發生且延續時間拉長。京都大學防災研究團隊分析，九州、四國等地即使尚未進入颱風暴風圈，也可能先承受連續降雨壓力，之後再疊加颱風本身降雨，須提高戒備。