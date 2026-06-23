神戶「冷凍屍案」震撼日本！男遭肢解上下身藏15年　前妻涉嫌被逮

▲神戶驚傳冷凍庫藏屍案，男子遭肢解冰15年。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者許力方／綜合報導

日本神戶市中央區23日爆出一起震驚社會的公寓藏屍案，警方日前接獲鄰居通報，在中山手通六丁目一棟公寓發出惡臭，於3樓住宅內冷凍庫內發現遭肢解男性遺體，晚間依遺體遺棄罪嫌逮捕死者前妻、50歲女子望月亞紀。警方表示，嫌疑人已坦承棄置遺體，且供述內容涉及可能的殺害行為，正朝殺人方向擴大調查。

冷凍庫藏屍長達15年 前妻坦承犯行

兵庫縣警生田署搜查本部指出，死者為西口豐，1969年出生、職業不詳。調查顯示，望月涉嫌在西口於2012年前後死亡後，將遺體裝袋後放入大型冷凍庫，長期存放於公寓4樓住處內，直到今年6月20日才曝光。

警方表示，望月到案後承認相關犯行，供稱「確實是我做的」、「做了非常殘忍的事，沒有任何辯解」。此外，她在偵訊中也曾出現涉及是否親手致死的說法，因此警方已將殺人列為重要偵辦方向。

遺體遭分裝保存 死因與工具仍待釐清

警方說明，死者遺體被發現時已遭切割，軀幹上下半身分別裝入不同袋內，初步判斷切割行為發生於死亡之後，但至今尚未尋獲疑似使用工具。

目前西口的確切死因仍待鑑定確認。戶籍資料顯示，望月與西口已於2012年12月離婚，不過警方掌握情況指出，兩人在死亡發生前後期間仍曾共同生活。

異味引發通報 嫌疑人曾主動聯繫警方

案發公寓為四層樓住宅，發現遺體的3樓房間登記承租人即為望月本人。警方是在本月20日接獲管理公司轉報住戶反映屋內異味後進入查看，最終在已斷電的房內冷凍庫發現遺體。

警方也透露，望月於22日晚間主動聯繫警方，自稱與案件有關，之後轉為調查對象並遭逮捕。另有鄰居表示，今年3月左右便已察覺異常氣味，但直到近期才正式通報。