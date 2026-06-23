新書揭馬斯克憂中國侵台衝擊晶片供應　曾向川普示警

▲馬斯克去年在白宮會議中警告，美國太依賴台灣生產先進晶片，一旦中國出兵台灣，全球經濟恐遭重創。(圖／路透)



文／中央社

一本聚焦美國總統川普第2個總統任期的新書於今天出版，根據書中內容，馬斯克去年在白宮一場科技業高層會議上，曾對台灣主導全球晶片市場以及中國侵台風險表達深切憂慮。

美國媒體「財經內幕」（Business Insider）報導，這本新書名為「政權更迭：川普帝王式總統任期內幕」（Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump，暫譯），由「紐約時報」（The New York Times）記者哈柏曼（Maggie Haberman）與史萬（Jonathan Swan）合著。

書中披露，美國太空探索科技公司（SpaceX）創辦人暨執行長馬斯克（Elon Musk）去年3月10日曾與川普（Donald Trump）以及戴爾（Dell）、高通（Qualcomm）、英特爾（Intel）等企業執行長會面。

兩位記者寫道，馬斯克在白宮羅斯福廳（Roosevelt Room）告訴與會者，他對美國「面對中國時的脆弱處境感到極度焦慮」。

馬斯克近年變得日益警覺，尤其對中國可能侵台的威脅感到憂心，因為這恐危及他旗下公司所仰賴的高階晶片供應。

他說：「如果我們不開始在衝突區外打造晶片產能，我們將面臨災難。總得有人在戰區外建立這些該死的晶圓廠！」

根據本書內容，川普表示，中國國家主席習近平曾向他保證，北京不會在川普總統任內對台動武。

不過川普又補充道：「他也可能在說謊。台灣對習近平至關重要，就像烏克蘭之於（俄羅斯總統）普丁一樣。」

這些執行長、川普及商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）隨即開始討論，美國應如何重奪部分全球半導體供應鏈，並將晶圓廠從亞洲移回美國本土。

書中引述馬斯克說：「到了2029年，美國境內的台積電產能仍僅占總產能3成。若中國侵略台灣，全球經濟將崩盤。」

今年5月，馬斯克與其他美國科技業執行長陪同川普正式出訪中國，其中包含輝達（NVIDIA）的黃仁勳和蘋果（Apple）的庫克（Tim Cook）。

外界普遍視馬斯克為有助穩定北京與華府經濟關係的重要人士。

他旗下電動車大廠特斯拉（Tesla）在上海經營龐大的超級工廠（Gigafactory 3），雇用約2萬名員工。特斯拉是少數能在中國擁有全資廠房，無需與中國公司合資的外國企業。

財經內幕於辦公時間外向白宮與馬斯克請求置評，兩方均尚未回應。