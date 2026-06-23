槍擊安倍餘波！日本最高法院「解散統一教會」定讞　進入清算程序

▲日本最高法院駁回教團抗告，正式裁決定讞解散舊統一教會。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本最高裁判所（最高法院）針對世界和平統一家庭聯合會（舊統一教會）提出的特別抗告作出最終裁決，認定東京高等法院先前作出的解散命令並未違憲，駁回教團抗告。由於最高法院判決已告確定，舊統一教會正式失去宗教法人資格，清算程序將持續進行，相關資產也將用於救濟受害者。

根據《日本放送協會》、《產經新聞》，東京地方法院今年3月率先裁定解散舊統一教會，東京高等法院其後維持原判。教團主張解散命令侵害宗教自由與宗教結社自由，違反日本憲法，因此向最高法院提出特別抗告。

不過，最高法院第三小法庭由渡邊惠理子擔任審判長，4名法官昨（22）日一致裁定駁回抗告。判決指出，教團信徒自1973年至2022年間，長期持續進行涉及違法的捐款勸募活動，並在教團組織性介入下造成大量民眾財產與精神損害，已符合《宗教法人法》規定的解散要件。

▲東京高等裁判所3月4日裁定，解散前統一教會。（圖／達志影像／美聯社）

最高法院進一步表示，解散命令雖可能對教團及信徒的宗教活動造成一定影響，但該命令僅使宗教法人喪失法人資格，並未禁止宗教團體繼續存在或從事宗教活動，因此對宗教自由造成的影響屬於間接性質。在衡量公共利益與受害者保護後，解散命令屬於「必要且不得已」的措施，並未違反憲法保障的信教自由。

此次判決也創下日本司法史上的重要先例。過去遭法院下令解散的宗教法人僅有涉及東京地鐵沙林毒氣事件的奧姆真理教，以及以供養費等名義詐財的明覺寺。最高法院首次以民法上的不法行為，包括高額捐款勸募與所謂「靈感商法」等問題，作為支持解散宗教法人的理由。

舊統一教會長年因高額捐款與靈感商法爭議飽受批評。2022年前日本首相安倍晉三遭山上徹也槍擊身亡後，兇嫌供稱其家庭因母親向教團鉅額捐款而陷入困境，使教團問題再度受到社會高度關注。日本文部科學省隨後於2023年向法院聲請解散命令。

▲安倍晉三遭山上徹也槍擊身亡。（圖／路透）

隨著東京高院判決生效，教團清算程序已提前展開。清算人自今年5月起受理捐款受害者等債權申報，受理期限為一年。根據清算人說法，目前已保全至少400億日圓存款，未來也將透過處分不動產等方式籌措資金，作為受害者救濟用途。

對於判決結果，舊統一教會今（23）日發表聲明，表示「極為遺憾」，批評最高法院未採納其主張。教團稱，失去宗教法人資格已使信徒承受沉重的精神與宗教負擔，並聲稱法院裁決帶來的負面標籤已導致部分信徒遭遇暴力事件，呼籲社會避免侵害信徒及其家屬的人權。