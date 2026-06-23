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他打開廢棄電鍋傻眼！「內藏25兩黃金」價值45萬　真相逼哭家屬

南韓1名公寓管理員在電鍋內發現價值逾2100萬韓元（約新台幣45萬元）的黃金。（圖／翻攝自南韓警察廳官方YouTube頻道）

▲管理員在廢棄的電鍋內發現價值逾2100萬韓元（約新台幣45萬元）的黃金。（圖／翻攝自南韓警察廳官方YouTube頻道）

圖文／CTWANT

南韓一名公寓管理員日前在遭住戶丟棄的電鍋內，意外發現價值逾2100萬韓元（約新台幣45萬元）的黃金，但他並未據為己有，而是主動報警協助尋找失主。事後得知，這批黃金竟是住戶已故母親生前珍藏、準備留給子女的遺物，暖心故事感動無數網友。

《韓民族日報》（한겨레신문）報導，根據南韓警察廳在官方YouTube頻道公開的影片，今年4月12日晚間，慶尚南道巨濟市玉浦洞1處公寓的管理員在整理社區資源回收物時，發現1個被丟棄的電鍋。由於電鍋異常地重，他好奇之下打開查看，赫然發現裡面藏著1個黑色塑膠袋。

管理員進一步檢查後，發現袋內裝有多塊金條、金戒指等貴重物品，合計約25兩黃金，市值高達2100萬韓元。面對這筆意外之財，管理員並未起貪念，而是在隔天一早立即前往當地派出所報案，希望警方協助尋找失主。

警方接獲通報後，隨即調閱公寓監視器畫面，並透過訪查住戶等方式展開調查，最終順利找到電鍋原主人。經了解，這些黃金原本屬於近日過世的1名婦人。她生前將黃金收藏在電鍋內保存，但家屬在整理遺物時並不知情，未仔細檢查電鍋內容物便直接丟棄，因此差點與母親留下的珍貴遺產失之交臂。

確認所有權後，警方已將電鍋及黃金全數歸還給家屬。對於失而復得的遺物，家屬也相當感激管理員的誠實與警方的協助。影片引發大批網友熱烈討論，紛紛留言稱讚管理員拾金不昧的高尚品德，「這位管理員真的太善良了」、「面對這麼大筆財物還能主動歸還，令人敬佩」、「這才是真正值得尊敬的人」。

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