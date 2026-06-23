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歐洲地獄熱浪！英國發紅色警報「恐破40度」　機場關閉、學校停課

▲▼法國熱浪。（圖／路透）

▲ 歐洲多國遭熱浪侵襲。（資料照／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

歐洲本周迎來今夏最嚴酷熱浪侵襲，英國氣象局罕見發出最高等級紅色極端高溫警報，24日氣溫估計將飆到攝氏39度，甚至有20%機率突破2022年創下的40.3度全國歷史紀錄。法國、德國、比利時等歐陸國家也持續高溫，不僅發生多起溺斃悲劇，法國還有2名幼童被發現陳屍車內。

綜合《法新社》及《天空新聞》等外媒，這是英國史上第2次發布紅色警報，時效自24日上午9時至25日晚間9時止，涵蓋倫敦、伯明罕等英格蘭中南部城市。氣象局預報員麥高文（Aidan McGivern）直言，這是他從事氣象工作20年來所見「最不尋常的一周」，且今年濕度遠高於2022年，體感酷熱程度將更難以承受。

雷暴閃洪齊發　機場斷電災情不斷

英國各地災情不斷，雷暴夜間掃過英格蘭西南部，布里斯托機場因航管系統故障被迫關閉；格拉斯頓伯里數百戶家庭一度斷電；倫敦消防局更一夜之間接獲近400通求救電話，包括2起研判由落雷引發的民宅火警。全英南部估計出現約2.6萬道閃電，部分地區更發生閃洪。

為保護師生安全，英格蘭和威爾斯各地學校紛紛宣布提前下課或停課，白金漢郡、威爾特郡、斯溫頓、倫敦等地均有學校關閉或縮短上課時數。全國校長協會（NAHT）秘書長懷特曼（Paul Whiteman）指出，法規雖未明定學校室內溫度上限，各校仍會盡力降低高溫對師生衝擊。倫敦東北鐵路（LNER）則呼籲旅客在紅色警報期間避免搭乘，交通部門也警告民眾非必要請勿外出。

目前英國上空被「熱穹」籠罩，從歐陸大量引入高溫濕熱氣流。本周最高溫預計落在25日，不僅可能打破1976年寫下的6月單日最高35.6度紀錄，甚至可能再度跨越40度大關。

▲▼歐洲熱浪侵襲，許多人藉由玩水降溫。（圖／路透）

▲ 許多人藉由戲水降溫，反而釀成溺水悲劇。（資料照／路透）

法德比超熱　核電廠關閉、森林野火告急

至於其他歐洲國家，法國6月份平均氣溫刷新至29.2度，全國逾1350所學校停課，紅色高溫警報更擴及54個省份，影響約3900萬人，周末以來累計約20人溺水身亡，總理勒克努（Sebastien Lecornu）23日召集內閣緊急開會應對。西南部的高爾費克（Golfech）核電廠更因加龍河（Garonne）水溫超過28度安全上限，被迫關閉一座反應爐。

德國巴伐利亞、布蘭登堡等邦森林大火風險飆至第4級，比利時氣象專家也警告這波熱浪恐是「有史以來最高溫」，預計延燒整整一周。科學家強調，反覆出現的熱浪正是全球暖化加劇的明確訊號，未來頻率只會愈來愈高，時間愈來愈長，強度也愈來愈強。

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