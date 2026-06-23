20歲「歐洲最美公主」開飛機！父女並肩翱翔　超狂履歷再+1

圖文／鏡週刊

20歲的西班牙王儲萊昂諾公主（Princess Leonor）有「歐洲最美公主」稱號，不只長得漂亮，還入伍接受三軍軍事訓練，巾幗不讓鬚眉。近日她和國王老爸費利佩六世（King Felipe VI）一起執行飛行訓練，父女倆各自駕駛飛機，翱翔天際，展現萊昂諾近3年軍事訓練的成果，也象徵王位傳承的重要時刻。

首次和國王爸爸一起飛！ 萊昂諾先敬軍禮再暖心擁抱

萊昂諾目前正在西班牙空軍暨太空軍學院完成第3階段軍事訓練。王室近日公開照片和影片，可見她身穿飛行服，以飛行學員身分向父親進行任務簡報，詳細說明飛行計畫、飛機操作方式、彈射座椅設備的使用方法等，態度專業沉穩。

▲ 費利佩六世（前）與萊昂諾公主（後）分別駕駛Pilatus PC-21教練機，在西班牙穆爾西亞上空並肩飛行，完成首次父女共同飛行訓練。（翻攝X@CasaReal）

隨後，父女倆各自登上Pilatus PC-21教練機升空，在西班牙穆爾西亞（Murcia）上空並肩飛行。這是費利佩與萊昂諾首度共同參與飛行訓練。完成任務後，父女在機棚重逢，國王露出燦爛笑容，給了女兒一個大大的擁抱。

▲ 萊昂諾公主身穿飛行服，在模擬飛行中心向國王費利佩六世說明飛行訓練內容。（翻攝X@CasaReal）

根據西班牙雜誌《HOLA!》報導，影片還記錄父女見面的溫馨瞬間，萊昂諾一見到父親，先以標準軍禮致意，隨後上前擁抱，國王的驕傲神情全寫在臉上。

從傘兵到飛行員都解鎖 「歐洲最美公主」有多拚？

西班牙《Semana》引述德國媒體《Bunte》指出，萊昂諾是國王最疼愛的女兒，這次共同飛行不單單只是一次軍事訓練，更是極具象徵意義的歷史時刻。費利佩親自參與女兒走過自己年輕時也走過的路，接受軍事訓練，代表經驗與責任的傳承，也是在為未來女王打氣。

▲ 完成飛行任務後，費利佩六世與萊昂諾公主在機棚前擁抱。（翻攝X@CasaReal）

事實上，萊昂諾自2023年8月起開啟軍旅生涯，先後完成陸軍、海軍訓練，目前正投入最後的空軍訓練，預計下月退伍。早前她完成傘兵課程，從400公尺高空進行日間與夜間跳傘，成為西班牙王室首位取得傘兵資格的成員。軍事培訓告一段落後，她將進入馬德里卡洛斯三世大學攻讀政治學，同時持續履行王室職務，為未來接掌王位做準備。

La Princesa de Asturias, junto al Rey, durante un vuelo de instrucción en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA).



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