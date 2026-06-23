川普成習近平突破口？　美智庫示警：北京正布局「不戰取台」

▲ 5月川習北京峰會。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國智庫「外交關係協會」（CFR）主席哈斯（Richard Haass）與亞洲研究員石可為（David Sacks）22日在學術期刊《外交事務》（Foreign Affairs）聯名撰文示警，中國國家主席習近平正以重塑美國對台政策為核心戰略，將美國總統川普的立場搖擺視為「不戰而取台」的最佳機遇，呼籲白宮盡速停止為北京鋪路。

兩人指出，今年5月川習北京峰會表面上緩和美中緊張，實際上卻是習近平啟動新一輪對台攻略的起手式。峰會才剛結束，北京便聲明揭露習近平向川普傳遞的訊息——台灣問題若「處理得當，雙邊關係將維持整體穩定」，否則恐怕引發衝突，將雙邊關係推向危險局面。

習近平備而不用武力 鎖定川普搖擺謀不戰取台

哈斯與石可為認為，習近平雖已命令解放軍在2027年前具備武力攻台能力，卻更傾向不費一槍一彈就控制台灣，因為一旦動武失利，不僅政治威信受損，美國與盟友的制裁也將重創中國經濟，因此習近平正將目光鎖定屢屢質疑保衛台灣合理性的川普身上。

峰會後一連串跡象不難看出習近平盤算奏效，川普在接受《福斯新聞》訪問時援引北京慣用說法，稱台灣「現在有人想要獨立」，還稱台灣領導人「想打仗，以為美國會撐腰」。但文章指出，台灣執政黨實際上從未追求正式獨立，也持續以克制態度回應北京軍事挑釁。

140億軍售淪籌碼 川普自曝諮詢北京違反慣例

此外，川普還暫緩一筆總額140億美元的對台軍售案，稱其為「很好的談判籌碼」，更自曝曾與習近平深入討論軍售細節，明顯違反美國長期以來不就對台軍售諮詢北京的政策。

國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）隨後出席新加坡香格里拉對話，也是美國十年來首次未在該論壇演說中提及台灣，令各界憂慮美國正悄悄「降級」台灣戰略地位。

▲ 學者指出，習近平看準川普對保台立場搖擺。（圖／路透）

北京真實意圖：建立諮詢先例 動搖台灣對美信心

文中警告，習近平真正意圖不在於阻擋特定武器交付台灣，而是藉由讓美國暫停軍售，建立「華府須就對台軍售諮詢北京」的先例，從根本動搖台灣對美國承諾的信心。

文章引述2026年一項台灣民調指出，僅34%受訪者認為美國是「可信賴的國家」，較5年前下滑逾10個百分點。若川普持續釋出模糊訊號，此數字恐怕進一步下跌，使親中政治力量坐收漁翁之利。

外溢效應擴及印太 日韓菲澳將重估美國可靠性

哈斯與石可為也點出外溢效應，因美國對台政策向來是整個印太地區衡量美國對盟友承諾的指標，一旦華府對中讓步，日本、南韓、菲律賓乃至澳洲都將重新盤算是否還能仰賴美國提供安全保障，北京在亞洲的影響力也將大幅擴張。

兩人呼籲川普政府立即核准對台軍售，並透過合資與技術轉移，協助台灣建立本土國防工業，使台灣在危機爆發、外部補給受阻時仍具備快速擴產能力。

學者籲：核准軍售、明示紅線、重申一中

同時，華府應在區域維持足夠兵力，並加強與台灣海巡合作，反制北京宣示對台灣水域管轄權的行動；也應向北京明確表態不尋求對抗，重申不支持台獨並持續遵循一中政策。

作者最後指出，「美國過去幾十年來持續遏制中國對台侵略，未來也做得到」，但前提是台灣與日本等盟友仍視華府為可信賴的夥伴」，直指川普若持續搖擺，將成為習近平手中最不費力的得分工具。