爆料錄音痛揭黑幕！泰最大公務員考試弊案驚人　涉案金額飆45億

圖文／鏡週刊

泰國爆發近年來規模最大的公務員招考舞弊案，國家反貪腐委員會（NACC）與中央調查局（CIB）聯手展開突襲行動，不僅當場查獲大批遭竄改的考試資料，更揭露一條橫跨多個政府部門的「保送上榜」產業鏈，涉案金額估計高達45億泰銖（約新台幣42.9億元），引發全國震撼。

綜合泰媒報導，這起案件源自民眾檢舉。執法單位接獲多份檢舉資料及錄音證據，內容指稱有補習班講師及特定人士對外宣稱握有「內部關係」，只要支付35萬至80萬泰銖不等費用，就能協助考生通過地方公務員考試，甚至保證錄取。由於爆料內容具體且附有相關證據，反貪腐警察與國家反貪腐委員會隨即成立專案小組深入追查。

▲ 警方懷疑他們利用電腦程式修改考生答案卡資料，藉此偽造考生成績。（翻攝自hilight.kapook.com）

經過長時間蒐證，調查人員鎖定暖武里府一處民宅與公司據點，並於昨（22日）晚間持法院搜索票展開突擊搜索。當執法人員進入現場後，赫然發現10多名人員正在電腦前作業，其中多數具有公職身分。警方懷疑，這些人正利用電腦程式修改考生答案卡資料，使答案內容與官方公布成績相符，藉此偽造考生成績。

搜索過程中，警方查扣18套電腦設備、大量電子儲存裝置，以及約3,000名考生的答案卡副本。更令人震驚的是，初步調查發現其中約2,000份答案資料疑似已完成修改作業，顯示整套舞弊流程早已運作多時。

▲ 警方查扣電腦設備、電子儲存裝置及考生答案卡副本。（翻攝自hilight.kapook.com）

調查顯示，涉案考試為2025年度地方政府公務員招募考試，當時共開出87種職缺、6,669個錄取名額。舞弊集團疑似依照考生繳交的金額高低，安排修改答案資料協助過關。執法單位估算，整起案件涉及金流高達45億泰銖，堪稱泰國近年最嚴重的公務員招考弊案之一。

目前警方與反貪機關已扣押所有證據，並持續追查幕後主嫌及相關共犯，同時清查是否有更多政府官員、考生及外部人士參與這場大規模舞弊行動。

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