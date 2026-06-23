遭長官灌酒逼陪唱！韓29歲女消防員輕生當局冷血甩鍋　李在明震怒

▲南韓總統李在明痛斥消防單位仍存在離譜的職場文化。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓職場「聚餐文化」為人所詬病，下屬得出席無意義的社交活動，被上司灌酒、甚至還可能被性騷。光州一名年僅20多歲的女性消防員，經常被迫與長官聚餐飲酒，最後壓力過大去年10月選擇輕生離世，豈料消防單位在面臨監察時還試圖掩蓋事實。對此，南韓總統李在明震怒，要求各單位調查是否有離譜行為。

根據韓媒《韓民族新聞》，李在明今（23）日在青瓦台主持國務會議時，提到光州20多歲女性消防員輕生的案件，痛批「最糟糕的霸凌行徑」，他表示直到主動要求國務調整室調查此事，案情才終於水落石出，「因此喪命的故人，到底承受何種程度的傷痛？她的男友與家人，一定非常心痛。」

李在明表示，「（女消防員的）男友（未婚夫）與家屬們要求監察單位調查真相，案件卻被壓了下來，他們到底有多麼痛苦？這算是職場霸凌吧，而且還是非常惡劣的霸凌，到底怎麼可以如此不知輕重！」

李在明要求政府所有部門與單位，必須嚴格調查內部是否存在類似職場霸凌事件，避免類似的悲劇再次發生。

▲丁姓女消防員生前多次遭灌酒，被迫喝下燒酒混啤酒。（示意圖／VCG）

根據韓媒《朝鮮日報》，該名丁姓（音譯）女性消防公務員，隸屬於光州消防本部光山消防署，去年10月3日在全羅南道某處選擇以極端方式輕生死亡，年僅29歲。為此，消防公務員勞動組合（工會）於本月11日在光州市府前召開記者會，要求查明真相，並改善灌酒、陪酒、逼迫參加聚餐、逼迫下屬跑腿等職場文化。

工會透露，丁姓女消防員4年前進入光州消防本部任職，然而2024年8月單位調來了一位新組長，導致丁女被迫陪酒、遭灌酒的情況加劇，承受身心壓力。

對此，女消防員的未婚夫A某，公開其生前的通訊軟體Kakao Talk對話紀錄，「才剛到聚餐地點，就被逼連續『一口氣』喝下4杯燒啤（燒酒、啤酒混合）」、「我還要去卡啦OK，而且還是和組長單獨兩人」；最後，直到A某極力攔阻，丁女才終於不用去卡啦OK。

▲南韓消防隊出動任務。（示意圖／達志影像／美聯社）

未婚夫A某透露，「她是完全無法喝酒的人！因為擔心若不出席聚餐，恐怕會被職場同事與上司討厭，所以才硬著頭皮去。只要結束聚餐回到家後，她總是好幾次吐到滿身都是，醉到沒辦法自己換衣服。」

然而更離譜的是，丁姓女消防員死後，光州消防署去年10月10日在其所簽署的公務員死亡退職處理文書中，竟將丁女的死因歸咎為和男友吵架。對此，A某接受《韓聯社》專訪時痛訴，他擔任女友喪禮的喪主時，更因該份公文內容而導致被其他家屬誤會，自己是逼死女友的兇手，「這是對女友的羞辱，也是對家屬的二度傷害！」

另外，A某更指控，針對職場霸凌死亡事件，丁女所屬的消防單位，根本從未進行內部調查，等於是有意掩蓋死亡真相。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

●遭逢憂鬱、難解的煩惱，或是周邊親友有類似問題，若您在韓國，可以撥打：自殺防治諮詢專線：1393；精神健康諮詢專線：1577-0199；希望專線：129；生命專線：1588-9191；青少年諮詢專線：1388