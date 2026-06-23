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生子內幕！馬斯克爆砸「12億封口費」　網紅媽拒絕：寧可住小套房

馬斯克孩子媽拒簽12億保密協議！「4.7億豪宅＋每月316萬生活費」全不要　寧可住小套房

圖文／鏡週刊

世界首富馬斯克（Elon Musk）多金又多精，與4名不同女性生下14名子女。其中，美國保守派網紅艾希莉聖克萊爾（Ashley St. Clair）去年為馬斯克誕下1子，雙方目前正在爭取兒子監護權。聖克萊爾近日透露，她生產後，曾被馬斯克要求簽署一份價值4,000萬美元（約新台幣12億元）的保密協議，條件是永遠對外保密兩人關係。但最後她拒絕，表示寧可帶著孩子住小套房，也不願接受天價封口費。

一次拿4.7億還不夠？　每月再給316萬只求她閉嘴？

27歲的聖克萊爾日前登上Podcast節目《Don Lemon Show》，談起這段往事，表示當下接到保密協議時相當震驚，尤其整件事是透過會自動消失訊息的通訊軟體Signal進行，更讓她感到不安。

她指出，當時聯繫她的是馬斯克的財務管理人賈瑞德伯查爾（Jared Birchall）。一開始，馬斯克傳訊息給她和伯查爾，內容只有簡短一句話：「匯1,500萬美元（約新台幣4.7億元）給艾希莉買房和作為預備資金。」

馬斯克孩子媽拒簽12億保密協議！「4.7億豪宅＋每月316萬生活費」全不要　寧可住小套房

▲ 聖克萊爾近日在Podcast節目中談到和馬斯克的過往。（翻攝Don Lemon YouTube頻道）

幾天後，伯查爾又與她通了近2個小時的電話，開始談到保密協議的內容。聖克萊爾說，對方要求她簽署協議，條件是未來不得公開兩人的關係，也不能批評馬斯克。

聖克萊爾透露，馬斯克後來開出的條件是一次支付1,500萬美元（約新台幣4.7億元），外加未來20年每月10萬美元（約新台幣316萬元）的生活費。換算下來，總金額高達4,000萬美元（約新台幣12億元）。

孩子生下來後全變了？　馬斯克踩到這件事就翻臉？

不過，這份協議的限制相當嚴格，聖克萊爾表示，她不能對馬斯克有任何負面評論，也不能談論跟他有關的任何事情，包括他的員工、合作夥伴或企業事務等。她說：「我告訴伯查爾，我無法憑著良心簽下這份協議。」

聖克萊爾還表示，她之所以拒絕，不只是為了自己，更是為了孩子。她認為這樣的安排並不符合孩子的利益，因此選擇放棄鉅額金錢。她回憶當下直接表明立場：「我寧願帶著孩子住進一間小套房，也不願意簽下這份協議。」而自從拒絕簽署保密協議後，她和馬斯克就再也沒有聯絡。

馬斯克孩子媽拒簽12億保密協議！「4.7億豪宅＋每月316萬生活費」全不要　寧可住小套房

▲ 馬斯克2023年與聖克萊爾的合照。（翻攝X@stclairashley）

回顧聖克萊爾和馬斯克之間的愛恨情仇，她去年無預警在X平台發文自爆，自己5個月大的兒子Romulus的父親就是馬斯克，聲稱這是馬斯克的第13個孩子。不久後，馬斯克又證實與Neuralink高層席馮齊莉絲（Shivon Zilis）迎來另一名兒子，膝下子女數量來到14名。

聖克萊爾早前在TikTok影片中透露，兩人的關係在她懷孕後迅速出現變化。她說：「我一懷孕，事情就開始變得很奇怪，很多事情都和他之前說的不一樣。」而馬斯克之所以大動作爭奪孩子監護權，主因是聖克萊爾先前在社群平台發文，為自己過去的「恐跨」言論道歉，她提到，對馬斯克的跨性別女兒薇薇安威爾森（Vivian Wilson）感到愧疚，踩到馬斯克底線。

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