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全球最大LNG樞紐！卡達工業區「深夜大爆炸」驚人畫面曝　至少13死

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 卡達拉斯拉凡港發生爆炸 。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

卡達拉斯拉凡工業區（Ras Laffan）天然氣出口設施21日深夜發生嚴重爆炸，造成至少13人罹難、66人受傷。據卡達能源部長卡比（Saad Sherida al-Kaabi）證實，所有死者均為印度及巴基斯坦籍工人，傷者則來自卡達本地及多個非洲、亞洲國家。

爆炸震撼70公里外　天空染橘

綜合BBC等外媒，爆炸發生於巴贊（Barzan）當地天然氣供應設施，爆炸威力極強，就連距離拉斯拉凡70公里外的首都多哈市中心民眾也感受到震動，都市天際線因爆炸染成一片橘紅。卡達內政部稱此事件為「技術性意外」，卡比也在22日召開的記者會上強調，「這是一起意外，並非蓄意破壞或敵對行動。」

印度大使館則表示，正持續與卡達當局保持聯絡，將全力協助傷者家屬，並向所有罹難者家屬致上深切慰問。

廠區重啟僅2天就出事　復工未知數

巴贊廠區去年12月因急需維修全面停產，直到事發2天前才重新啟動。當局已展開調查工作，能源部長坦言，廠區何時能恢復正常運作仍難以確定，但強調事故不會對卡達天然氣出口造成影響，也不存在環境污染風險。

拉斯拉凡港為全球最大人工港，也是世界規模最大的液化天然氣（LNG）出口基地，3月因伊朗飛彈攻擊嚴重損毀，卡達隨即宣布暫停生產，影響全球約1/5的LNG供應。隨著美伊談判推進、伊朗逐步鬆綁荷莫茲海峽管制，卡達才開始著手重啟出口作業，不料發生意外。

巴贊廠每日供氣量約達14億標準立方英尺，主要用於卡達本地發電及沙漠地區海水淡化廠。卡達能源公司（QatarEnergy）估計，廠房修復期間將使未來3至5年內LNG產量減少1280萬噸。

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