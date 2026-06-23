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世足40場狂轟121球破紀錄！　外媒揭「官方用球」是關鍵

▲阿根廷當家球星梅西（Lionel Messi）在2026世足首秀就上演「帽子戲碼」登頂歷史進球王。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 梅西在2026世足首秀就上演帽子戲法。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

2026北中美世界盃進球數正以破紀錄的驚人速度累積，前40場賽事共攻入121球，平均每場達3球，比上屆同期多出近25%，有望超越2022年卡達世界盃創下的172球紀錄。

進球激增原因？　官方用球是關鍵

綜合《美聯社》等外媒，進球狂潮背後原因可能與本屆官方用球有關。國際足總（FIFA）表示，這顆比賽用球特別設計了深縫線以提升飛行穩定性，並加強表面抓地力，在潮濕環境中同樣適用。

奧地利主帥朗尼克（Ralf Rangnick）形容，「這顆球快得像砲彈，只要踢到正確位置，守門員幾乎無從防守。」此外，本屆新增的「補水暫停」（Hydration Break）規定使比賽時間拉長，加上擴軍至48隊後整體實力落差擴大，都是進球數暴增的關鍵因素。

英超一枝獨秀　皇馬7球超前

得分分布上，逾半數進球來自英、德、西甲3大頂級聯賽球員，英超更是一枝獨秀，領跑各聯賽。荷蘭21日以5比1大勝瑞典的比賽中，場上6球全由英超球員包辦。兵工廠巴西前鋒馬丁內利（Gabriel Martinelli）直言，「我認為英超競爭更甚世界盃，但這屆賽事水準確實很高。」

以俱樂部進球數來看，皇馬以7球居冠，其中法國姆巴佩（Kylian Mbappe）貢獻4球、巴西的維尼修斯（Vinícius Júnior）2球、英格蘭的貝林漢（Jude Bellingham）1球。曼城入選國腳的球員人數雖以19人居首，但目前僅有的4顆進球皆來自挪威的哈蘭德（Erling Haaland）。

梅西2場進5球　第4球爆爭議

目前效力美職聯邁阿密國際的阿根廷球王梅西（Lionel Messi）無疑是本屆目前個人表現最亮眼的球員，世足首戰便上演帽子戲法，2場比賽合計攻入5球，以一人之力撐起邁阿密在本屆進球榜的存在感，不過23日對陣奧地利的第一顆進球被指存在爭議，令曼聯傳奇門將、現任FOX球評舒梅切爾（Peter Schmeichel）怒批裁判漏判。

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