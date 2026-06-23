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中國《民族團結法》7月上路　日議員警告：外國人挺台恐遭跨境追訴

▲▼中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國《民族團結進步促進法》將於7月1日正式上路，其中第63條「境外適用條款」已引發日本及國際社會高度警戒。日本自民黨議員白川司投書《PRESIDENT》雜誌示警，這部新法不僅是針對境內少數民族的管控工具，更是習近平政權向全球伸出法律長臂的最新武器，一旦施行，外國人在日本境內公開挺台或批評中國民族政策，都可能依「煽動民族分裂」被中共跨境追訴。

這部由全國人民代表大會於3月12日通過的新法共65條，以強化「中華民族共同體意識」為核心，管轄範圍橫跨教育、語言、出版、網路、企業活動、宗教乃至海外華僑。

新法3大核心：消滅母語、文化保護入罪、境外追責

白川司點出《民族團結法》3大核心，其一為強制推行普通話，制度性消除維吾爾語、藏語等少數族群母語教育；其二是將任何守護少數民族文化的行動定罪為「分裂主義」；其三則是第63條「境外適用條款」，明定任何境外組織或個人若被認定破壞民族團結，中方即可依法追責。

白川司將該法與2020年《香港國安法》相比，指出兩者同樣慣用「顛覆」、「分裂」、「恐怖主義」等模糊概念壓制異議，且皆設有域外管轄條款。最大不同點在於《香港國安法》屬於事後鎮壓，而《民族團結法》從一開始就以境外為主要標靶，目的是將中共思想管控延伸至全球。

全球102處非法海外警察站　東京秋葉原也有據點

與此同時，中共秘密警察的海外基礎設施早已就位。根據國際人權組織「保護衛士」調查，中國已在全球至少53國設立逾102處非法海外派出所，日本東京秋葉原即是其中之一。過去這些據點的跨境打壓行動缺乏明確法律依據，但第63條一旦生效，北京便能宣稱一切執法皆有「國內法正當性」為後盾。

外資陷困境　配合美方調查或遷移供應鏈皆恐違法

對在中國有投資布局的企業而言，新法更構成雙重困境，一旦配合美方調查供應鏈強制勞動情形，恐被中方以「煽動民族分裂」為由制裁；若啟動供應鏈遷移，又可能觸犯今年4月施行的《產業鏈供應鏈安全規定》，面臨人員出境禁令。

白川司指出，中國對外資的策略是「只進不出」，企業若繼續拖延因應，未來付出的代價恐怕遠超預期。

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