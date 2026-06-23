全球億萬富翁城市排行曝！台北「擠進第13名」　中國追趕美國

▲全球億萬富翁城市排行榜，台北擠進第13名。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合報導

全球億萬富翁城市排名最新出爐，其中台北進入排行榜且居於第13名，擁有51位億萬富翁。至於榜首則由美國的紐約以146人奪冠，而中國則有多座城市緊追在後，整體榜單顯示亞洲財富高度集中，占比達58%，凸顯全球財富版圖正快速向亞洲移動，重心轉移之態勢明顯。

根據《視覺資本》（Visual Capitalist），「胡潤全球富豪榜2026」整理數據後發現，截至2026年1月15日，全球億萬富翁最集中的城市呈現高度集中化趨勢，主要集中在少數國際金融與科技重鎮，其中亞洲城市的表現尤為突出。

全球第一名由紐約以146位億萬富翁穩坐龍頭，其背後動能來自華爾街金融體系、私募股權、房地產與科技產業生態圈，構成難以撼動的財富核心。不過報告也指出，其領先優勢正逐步縮小。

中國城市則在榜單中展現強勢群聚效應，其中深圳以132人居次，上海以120人排名第3，北京則以107人位列第4，中國有多座城市進入全球億萬富翁排行榜的前段班。此外，包括杭州、廣州、蘇州與寧波等城市也同樣上榜，反映中國財富版圖外溢效應明顯。

整體而言，亞洲已成為全球億萬富翁最集中的地區，在榜單涵蓋城市中占比達58%，除中國外，印度、東南亞與東北亞多座城市亦表現突出，顯示新興市場與科技產業正持續推升區域財富累積速度。

台灣方面，台北的表現同樣受到關注，以51位億萬富翁排名全球第13名，成為榜單中重要的亞洲財富據點之一，與新加坡、曼谷、首爾以及東京等亞洲城市共同構成區域財富網絡。

歐洲與北美傳統財富中心仍具影響力，其中倫敦以102人排名第5，而巴黎、米蘭、斯德哥爾摩與伊斯坦堡等城市仍維持一定地位，美國舊金山、洛杉磯與多倫多等城市也持續吸引高資產族群聚集，顯示全球財富仍呈現多極化分布。